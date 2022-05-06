"Хрест бойових заслуг": Зеленський вручив українським захисникам нову відзнаку (фото)

Президент України Володимир Зеленський вручив українським захисникам нову відзнаку - "Хрест бойових заслуг".
Про це він 6 травня повідомив у себе в Telegram.
Він подякував бійцям за службу і вкотре наголосив, що Україна переможе окупантів.
"Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими", - написав президент.
Нагадаємо, Зеленський розповів про три етапи війни з окупантами. За його словами, важливим було зупинити Росію та просування її армії вперед. Наразі Україні це вдалося зробити на першому етапі введення війни з державою-терористкою.
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