Війна
395
2 хв

Греція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage

Афіни пропонують Києву застарілу зброю, зокрема 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які перебувають на озброєнні від 1960-х років.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Mirage 2000−5

Mirage 2000−5 / © Associated Press

Союзники по НАТО тиснуть на Грецію, щоб вона перепродала посередникам деякі зі своїх 25 винищувачів Mirage 2000−5, які згодом надійдуть Україні.

Про це пише видання Kathimerini.

«Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше систем озброєння в межах ініціативи Пріоритетний перелік потреб України (PURL). В ній досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії», — зазначає медіа.

Журналісти пишуть, якщо Афіни вирішать піти на це, то вони продадуть Mirage 2000−5 посередникам, таким як США, Франція та Німеччина, а також Чехії та Естонії.

Остання висловила зацікавленість у придбанні деяких з цих винищувачів і є однією з найвідданіших прихильниць України. Kathimerini пише, що потім посередники перепродадуть Mirage 2000−5 Україні або нададуть їй інші літаки.

Натомість Афіни пропонують Києву застарілу зброю, зокрема 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які перебувають на озброєнні від 1960-х років.

Раніше повідомлялося, що вже у січні 2025 року Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Франція модернізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб ті могли стати платформою для застосування крилатих ракет типу SCALP-EG, британська версія яких має назву Storm Shadow.

Розроблений французькою компанією Dassault Aviation бойовий літак Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні союзниками після того, як 2024 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші американські F-16.

