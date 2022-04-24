"Христос Воскрес - Воскресне Україна": як зірки святкують Великдень під час війни

Сьогодні, 24 квітня, віряни святкують Великдень.

Цього року багато родин, на жаль, не змогли зустріти його, як раніше у великому сімейному колі.

Втім, попри страшну та жорстоку війну Росії проти України, яка триває вже два місяці, українців не зламати. Зокрема, знаменитості дотрималися традицій і цей світлий день знайшли змогу відсвяткувати. Так, хтось із зірок проводить свято на фронті, хтось в іншому куточку України, а хтось за кордоном.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку, як селебрітіс проводять Пасху та як вітають українців.

Марічка Падалко

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко проводить свято на Львівщині разом з дітьми.

Марічка Падалко з доньками / instagram.com/marichkapadalko

"Христос Воскрес! Перемога добра наближається! Ми боремося заради наших дітей і заради їхній усмішок! Нехай наша віра і воля лише стверджуються! Всім в цей день бажаємо перемоги!" – привітала юзерів телеведуча.

MELOVIN

Відомий співак MELOVIN вирішив також влаштувати свято для інших. У Великдень зірка зібрав кошики для переселенців й сімей військових.

"Всіх з Великоднем! Багато казати немає сенсу! Перемоги нам! З нами Всевишній і за нами правда! Слава Україні і Збройним силам України! 30 великодніх кошиків вже отримали ті, хто їх потребує! Дякую, що разом з вами робимо велике" – поділився артист.

Григорій Решетнік

Сім'я телеведучого Григорія Решетніка зустріла Великдень в Івано-Франківську. Подружжя разом з дітьми відвідали святкову церковну службі та освятили кошики.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / instagram.com/grisha_reshetnik

"Вітаємо вас зі святом Великодня! Миру, злагоди та любові вам та вашим близьким! Українці - єдині, незламні та незалежні! Україна Переможе! Христос Воскрес!!!" – написав телеведучий.

Анна Саліванчук

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"Це одне з моїх найулюбленіших свят. Але цього року все відчувається інакше. Зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться про одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України! Я щиро вірю, що зовсім скоро ми зможемо повернутись до наших домівок та зустрічати кожне свято у колі рідних! Обійматись, говорити частіше про свої почуття і плакати лише від щастя та теплих спогадів. Нас хотіли розбити, зламати, але зуміли лише зміцнити та об'єднати!" – зазначила акторка.

Ірина Федишин

Ірина Федишин з чоловіком та дітьми / instagram.com/irynafedyshyn

"Христос Воскрес! Просимо в Бога, щоб якнайшвидше в Україні настав мир, злагода і процвітання. Вітаємо усіх з Великоднем. Бережіть себе, рідних та Україну", – побажала виконавиця.

Катерина Осадча

"Христос воскрес! Ми всі сьогодні молимося за мир, за здоров’я наших бійців, за божу справедливість, молимося за поранених та за душі загиблих. Наші вороги змусили нас в молитві Отче наш по іншому чути рядок "як ми прощаємо винуватцям нашим"… Боже, збережи Україну! Ми сильні і з нами Бог", – написала зірка каналу 1+1.

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Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими захисниками України перебуває на фронті. Волонтери подбали про воїнів та передали їм великодні смаколики.

Тарас Тополя / instagram.com/antytila_official

"З Великоднем, любі українці! З вірю в серці та вірою в ЗСУ зустрічаємо цьогоріч це величне світле свято. Такі часи. Миру нам усім та злагоди, зберігаймо традиції і єднаймося! Так переможемо. "А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його". Христос Воскрес! Воскресне Україна!" – привітав співак.

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська зустріла Великдень у Львові.

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"Я знаю, що багато з вас не пішли сьогодні до церкви задля безпеки. Дякую, що бережете себе! Інші в сотнях тисяч кілометрів від дому. І, на жаль, немало вас, моїх українців, які невпинно моляться з підземних сховищ під свистом ракет. Я забігла попросити в Бога миру і зустріла Отця Павла. Нехай це відео потрапить до кожного, кому, як і мені, потрібна ця краплина святої надії. Христос Воскрес! І Україна обов'язково Воскресне", – зазначила знаменитість.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна також перебуває у Львові. У фотоблогу знаменитість показала, як разом із сином розфарбувала яйця у синьо-жовті кольори. Також зірка поділилася розмовою з сином:

- Мамо, ну, будь ласка, покажи, де у храмі Бог?

- Сашко, ти тут можеш побачити лише ікони. На них зображено святих. Усі вони служили і служать людям і Богові. А його ніхто не бачить. Він усередині кожної людини!

- Це як?

- Це любов, співчуття та тепло, яке ти відчуваєш до людей! Коли робиш добрі вчинки по відношенню до інших. І не робиш нічого поганого…

- Отже, Росія не має Бога?

Христос Воскрес! Слава моїй стерзаній горем Україні!

instagram.com/mashaefrosinina

Kalush

Фронтмен гурту, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2022", Kalush Orchestra – Олег Псюк – святкує Великдень з батьками та з коханою.

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"1 фотка: я, мама і мала, 2 фотка: тато, мама і Грам. Христос Воскрес!" – написав репер.

ONUKA

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко разом з чоловіком, продюсером та музикантом Євгеном Філатовим та синочком вирішили святкувати у Києві.

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"Навіть не віриться, що Великдень також має контекст. Одеса, Маріуполь…Неможливо прийняти. Неможливо усвідомити. Та все ж, вирішили вдома відсвяткувати цей день. А що, якщо це востаннє? Спекла паски, Сашко розмалював писанки. Затишно, вдома. І мрія лише одна, щоб ми мали можливість бути вдома всією країною, з усіма своїми рідними. Ми молимось за всіх загиблих, за всіх живих, хто воює на фронті, у тилу і дає нам можливість відчути це щастя - бути вдома. Вірю в нас, в Україну, в наше майбутнє. Христос воскрес!" – поділилася виконавиця.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"Великдень завжди для українців був знаковим! Ми одягали вишиванки і йшли до церкви, єднаючись однією молитвою! Ворог навіть уявити собі не міг, скільки сили і духу у нашого народу! Сьогодні ми ще сильніші в вірі в перемогу і ненависті до орків, українці люди зі сталевими яйцями! Христос Воскрес!" – зазначив телеведучий.

Оксана Білозір

Оксана Білозір / instagram.com/oksana_bilozir

"Христос Воскрес! Світлий великодній тиждень! Час осмислення нового шляху! Час примирення і прощення! Час торжества добра над злом! Час - довіри Богу! Христос Воскрес - Воскресне Україна!" – привітала прихильників співачка.

Наталія Валевська

Українська співачка Наталія Валевська цьогоріч Великдень зустрічає без чоловіка, оскільки тепер вона – дружина воїна, який, як і сотні тисяч чоловіків, оберігає Україну від ворогів.

Артистка також розповіла, що вперше в житті її родина зробила Пасхальне дерево та похизувалася результатом.

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"Ми зустрічаємо Великдень під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно почала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста, життя кожного українця. Хай Боже благословення завжди буде з нами, українцями, нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію й незламну віру в перемогу! Дорогі друзі, ці Великодні дні нагадують нам про вічні істини та християнські цінності. Тож нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя й щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра. Зичу перемоги й надійного мирного неба на Україною! Здоров’я, миру, злагоди спокою та благополуччя кожній родині! І нехай всіляка біда обходить нас стороною! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – привітала знаменитість.

Нагадаємо, українська співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками, що для неї Великдень – сумне свято. Артистка розповіла про трагедії, які сталися в її родині на Великдень.

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