"ХРНі" не буде: на Банковій підтвердили голосування депутатів Херсонської облради про належність до України

"ХРНі" не буде: на Банковій підтвердили голосування депутатів Херсонської облради про належність до України

Все керівництво області працює на перемогу, заявив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що депутати Херсонської обласної ради на позачерговому засіданні затвердили належність області до України та виключили утворення будь-яких республік.

Про це Тимошенко повідомив увечері 12 березня.

"Долучився дистанційно, пересвідчився, що ворог шантажем та погрозами не досяг свої мети ­– депутати з народом України. 44 депутати ухвалили рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде", – йдеться у повідомленні заступника голови ОП.

Він також наголосив, що голова Херсонської військо-цивільної адміністрації та всі співробітники працюють на перемогу.

"Ворог зустрічає суттєвий опір населення на тимчасово окупованих територіях, всіх – не залякати. Ми на своїй землі! Тримаймо стрій! Все буде Україна!" – додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою".

Проте Херсонська облрада зібралася на екстрене засідання та своїми голосами відкинула ідею створення "ХНР".

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