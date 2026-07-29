Григорій Козловський передав 45-й ОАБр електробайки: сучасна техніка допоможе військовим виконувати бойові завдання

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Ця передача стала черговим етапом співпраці між Григорієм Козловським та військовими 45-ї ОАБр. Минулого місяця бригада вже отримала від благодійників антидронові рушниці, автомобільні лебідки та інше спеціалізоване обладнання. Нові електробайки стали завершальною частиною великого пакета допомоги, сформованого відповідно до актуальних потреб українських захисників.

За словами Григорія Козловського, підтримка військових залишається безумовним пріоритетом.

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«Це заключна частина великого пакету допомоги, який цього місяця ми передавали нашим військовим. Ми безупинно допомагаємо українським воїнам, адже віримо в їхню перемогу. Важливо забезпечувати наших захисників усім необхідним, щоб вони могли ефективно виконувати свої завдання та повертатися додому живими», — наголосив Григорій Козловський .

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Підприємець зазначив, що багаторічна дружба з військовослужбовцем Маркіяном Лопачаком, який із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, дозволяє оперативно отримувати інформацію про потреби бригади та швидко реагувати на запити військових.

Саме завдяки такій прямій комунікації допомога формується не формально, а відповідно до реальних потреб фронту. Це дозволяє максимально ефективно використовувати благодійні ресурси та забезпечувати українських військових технікою, яка має практичну цінність.

Електробайки сьогодні стали одним із важливих елементів сучасної війни. Вони забезпечують швидке та майже безшумне пересування особового складу, що особливо важливо в умовах активного використання противником безпілотних літальних апаратів. Завдяки компактності така техніка легко маскується, дозволяє швидко змінювати позиції та мінімізує ризик виявлення військових.

Представник 45-ї окремої артилерійської бригади Олександр наголосив, що українські електробайки вже довели свою ефективність у польових умовах.

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За його словами, нинішня війна є війною технологій, де мобільність часто визначає успішність виконання бойових завдань. Там, де автомобіль не може проїхати або його складно приховати, електробайк стає оптимальним рішенням для швидкого переміщення військовослужбовців і доставки необхідного спорядження.

Військові також відзначили, що це вже не перша допомога від Григорія Козловського, ФК «Рух» та Emily Resort. Раніше підрозділ отримував сучасні антидронові рушниці, автомобільні лебідки, спеціальне обладнання та іншу техніку, необхідну для виконання бойових завдань. Завдяки такій системній співпраці військові можуть оперативно закривати критично важливі потреби підрозділу.

Підтримка української армії залишається одним із ключових напрямків благодійної діяльності Григорія Козловського. Підприємець регулярно допомагає підрозділам Сил оборони України автомобілями, засобами боротьби з безпілотниками, сучасним обладнанням, дронами, транспортом та іншим оснащенням, необхідним на передовій.

Про Григорія Козловського

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Григорій Козловський — український підприємець, меценат, засновник футбольного клубу «Рух» (Львів) та Emily Resort. Від початку повномасштабного вторгнення він системно підтримує українських військових, забезпечуючи підрозділи Збройних сил України автомобілями, FPV-дронами, антидроновими комплексами, засобами радіоелектронної боротьби, спеціалізованою технікою, обладнанням та іншим необхідним оснащенням. Також Григорій Козловський активно інвестує у розвиток українського спорту, молодіжного футболу та реалізує соціальні й благодійні ініціативи.

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