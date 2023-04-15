Хто б не прийшов, гірше вже не буде: американський генерал – про наступника Путіна

Сценарій розпаду Російської Федерації чи відділення деяких її територій виключати не варто, до цього слід бути готовими, зазначив Бен Годжес.

Наступник Володимира Путіна на посаді президента Росії не зможе переплюнути нинішнього кремлівського лідера. Хто б не прийшов до влади в РФ, гірше вже не буде.

Про це заявив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Годжес в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Алесі Бацман.

"Хто б не прийшов після Путіна, гірше вже бути не може. Іноді ми чуємо, як люди кажуть, що наступний хлопець може бути ще страшнішим. Я в цьому сильно сумніваюся. Він може бути таким же, але я не думаю, що хтось то може переплюнути Путіна з погляду втрачених життів і руйнувань", – переконаний колишній командувач американськими військами у Європі.

Годжес зазначив, що сценарій розпаду Російської Федерації чи відділення деяких її територій виключати не варто, і до цього слід бути готовими.

"Будуть деякі республіки, які захочуть залишитися пов'язаними з Росією, і завжди залишиться сама Росія, але, з іншого боку, є Чечня й інші республіки, які не хочуть залишатися з Росією і першими скористаються шансом після її поразки", – сказав він.

Годжес попередив, що Заходу потрібно думати про наслідки масового припливу біженців, про контроль над ядерною зброєю й енергетичною інфраструктурою.

"США чи інші країни не повинні намагатися вплинути на розпад Росії. Але ми, безумовно, маємо готуватися до наслідків", – сказав американський відставний генерал.

Нагадаємо, російський опозиціонер Геннадій Гудков висловив думку, що російська влада починає потроху готувати населення до поразки та капітуляції у війні проти України. "Після таких подій росіяни будуть розчаровані і навіть пропаганда не зможе це змінити", - зазначив він.

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