Хто брав участь у звільненні Зміїного: Зеленський розповів про двомісячну операцію

Боротьбу за острів Зміїний завершено. Його визволяли не лише прикордонники, артилеристи та ВМС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І, звичайно, хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ заявило про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачищення та встановлювали прапори України на острові Зміїний. У Генштабі ЗСУ спростували цю заяву.

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