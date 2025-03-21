Хто буде здійснювати контроль за перемир'ям і як це зробити: Зеленський назвав "найдешевший спосіб"

Він припустив, що у моніторингу виконання ceasefire (припинення вогню) можуть допомогти Британія, Франція та США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання контролю за припиненням вогню та перемир'ям поки залишається відкритим. Він наголосив, що спочатку потрібно досягти встановлення цього пермир'я, а потім вже говорити про контроль.

Про це глава держави сказав на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

"Давайте ще туди дійдемо, бо ви говорите, що потрібен моніторинг закінчення війни, а ми говоримо, що потрібен перший крок, і, в принципі, через це будуть зустрічатися команди - моніторинг припинення вогню", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що РФ постійно порушує всі домовленості, і ще до угоди про закінчення війни постійно обстрілює Україну і атакує на фронті. Він припустив, що у моніторингу виконання ceasefire (припинення вогню) можуть допомогти Британія, Франція та США.

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"Ми повинні домовития про ceasefire. І тут дуже важливо, хто буде здійснювати моніторинг. І ми говорили з різними нашими колегами: з Британією, Францією, США – з тими країнами, з якими ми по лінії розвідок праюємо. Це не секрет. Тому ми з ними будемо говорити про цей моніторинг", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "найдешевший і найнадійніший" спосіб гарантій безпеки для України і моніторингу ceasefire – це вступ до НАТО.

"Там усе розроблено: як відбувається, хто на це дивиться, яка там модальність, як сили застосовуються у разі агресії. Я вважаю, що це – найзрозуміліший формат", – підсумував він.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливу місію від ООН як альтернативу військовому іноземному контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.

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