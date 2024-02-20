"Хто був важкопоранений, той там і лишився": боєць емоційно розповів про оборону Авдіївки і позицію "Зеніт"

Майже два роки підрозділи 110 окремої механізованої бригади перебували в Авдіївці.

Військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Біляк розповів про атаки росіян на позицію "Зеніт", про складнощі відходу з тієї ділянки та загиблих побратимів в Авдіївці.

У коментарі hromadske боєць Віктор Біляк розповів про оборону Авдіївки і позицію "Зеніт".

За словами Біляка, під час оборони міста логістика працювала, тож через Авдіївку до "Зеніту" здійснювали постачання. Цю позицію росіяни найчастіше обстрілювали з мінометів, танків, броньованих машин піхоти та дронів-камікадзе.

Віктор Біляк Фото: Instagram / vb31415

"А для нас був великий мінус, тому що ми не бачили, куди нам іти (через погану видимість — ред.), це не дозволяло ефективно пересуватися", — розповів військовий.

За його словами, ті бійці, яким вдалося відійти з позиції, були легкопораненими, проте важкопоранені залишилися на позиції.

"Ми всі могли пересуватися, просто у нас були певні зачеплення, невеличкі уламкові поранення. Хто був важкопоранений, той просто там і лишився", — розповів він.

Раніше Біляк розповідав, що цих важкопоранених мали евакуювати, а проте їх не змогли вивезти. Військовий зауважив, що нині солдатам невідомо, чому евакуації не відбулося.

Згодом дізналися про розстріл бійців, які не вийшли з Авдіївки. За його словами, раніше заявляли про шістьох загиблих на позиції "Музей", також є відео, зняте на території, яку боронили бійці 110 бригади — там лежать пʼять тіл.

"Так само по дорозі до Авдіївки, мабуть, ще лежить з десяток наших тіл, просто ідентифікувати їх можна лише методом виключення", — наголосив Біляк.

Нагадаємо, в Авдіївці, на позиції "Зеніт", російські окупанти розстріляли п’ятеро поранених бійців ЗСУ та ще одного військовослужбовця, який залишився з ними. Через постійні обстріли поранених воїнів не було змоги евакуювати. За ними мала приїхати БМП, проте цього не вдалося зробити.

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