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Хто допомагає Путіну поповнювати ракетні запаси: військовий експерт розповів

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Хто допомагає Путіну поповнювати ракетні запаси: військовий експерт розповів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росія не може виробляти ракети через брак мікросхем іноземного виробництва.

Олександр Коваленко, військовий експерт пояснив, чи зможе Росія знайти союзників, які допоможуть їй поповнити запаси ракет.  

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Заміна ракетної зброї для Росії – це нагальна проблема. Тому що на сьогодні ракетна зброя є дефіцитною. Наприклад, ракета "Калібр" - це дефіцит для них. Вони не можуть їх виробляти, тому що 80% мікросхем іноземного виробництва. Вони використовують старі запаси. Не кожна країна насьогодні згодна компенсувати РФ ракетну зброю. Особливо, якщо ми кажемо про крилаті ракети. Відомо, що минулого літа РФ звернулася до Білорусі. За серпень місяць вони вивезли з території Білорусі понад 12 тисяч боєприпасів", - сказав він.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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