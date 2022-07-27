Хто гарантує безпеку екіпажам?: кораблі бояться заходити в українські порти за зерном

Метою угоди, укладеної минулого тижня, є вивезення приблизно 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів: Одеси, Чорноморська та "Південний "через Чорне море. Зернова угода діє лише протягом 120 днів, які вже відраховуються, тож транспортні компанії мають поспішати.

Про це пише гентство Associated Press.

Зазначається, угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, гарантує транспортним та страховим компаніям, які перевозять російське зерно та добрива, що вони не потраплять під західні санкції, але судноплавні компанії бояться за безпеку своїх суден та екіпажів. Морські страховики, з якими зв’язалося інформаційне агентство, відмовилися коментувати, чи забезпечать вони страхування для цих кораблів.

"Чи можемо ми бути впевнені у безпеці екіпажів? Хто її гарантує? Що буде з мінами та мінними полями? Дуже багато невизначеності на даний моменту", – сказав агентству ситуацію Гай Платтен, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства, що представляє національні асоціації судновласників, на які припадає близько 80% світового торговельного ринку.

Нагадаємо, відповідно до укладненої угоди у Стамбулі, 27 липня у Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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