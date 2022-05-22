Хто хоче повернутися - дорога в один кінець: окупанти запровадили у Маріуполі нову пропускну систему на в'їзд і виїзд

Хто хоче повернутися - дорога в один кінець: окупанти запровадили у Маріуполі нову пропускну систему на в'їзд і виїзд

В Маріуполі та районі російсько-окупаційна влада влаштовує свої порядки. Окупанти запровадили нову пропускну систему.

Нові правила загарбників почали діяти від суботи, 21 травня.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Відтепер:

для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз). Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів.

для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвіддлках «мвс днр».

дла пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

для пересування в середні Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - зазначив Андрющенко.

Як повідомляли раніше у міськраді Маріуполя, відродити місто найближчим часом неможливо. Окупанти його знищили повністю. Щоб відбудувати його - потрібен час і ресурси.

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

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