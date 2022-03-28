"Хто хотів - здався, хто ні - земля їм пухом": російський окупант про величезні втрати армії РФ

"Хто хотів - здався, хто ні - земля їм пухом": російський окупант про величезні втрати армії РФ

Російський загарбник розповів, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт.

СБУ опублікувала чергове відео допиту російського окупанта, який говорить казочку про "ученія" і що він не знав, що їде на війну в Україну.

Відео розмістила пресслужба СБУ.

Також читайте Куди звертатися українцям, якщо їх примусово вивозять російські окупанти

Російський "вояка" розповідає, 24 лютого він перетнув державний кордон України та вирушив з Криму в напрямку Гуляйполя Запорізької області. Каже, що частина його товаришів по службі, зрозумівши, що є учасниками війни, а не "спецоперації", мали намір відмовитися і вже навіть "папірець зробили. Але старший приїхав і сказав, що там війни немає, треба просто проходити".

Натомість його підрозділ, попри те, що не був на передовій, розгромили українські захисники: "із 30 людей, які приїхали, 9 людей живі залишилися". Вояка розповідає, що з ними були і строковики, які тільки за тиждень до початку воєнних дій підписали контракт. Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув’язнення. Як і всі полонені, каже, що нікого не вбивав і взагалі не вміє користуватися автоматом.

Наскільки правдиві його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ.