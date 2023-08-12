Хто і чим вдарив по Кримському мосту: у Міноборони РФ видали неймовірну версію

Окупанти запевняють, що внаслідок вибухів, які лунали на Кримському мосту 12 серпня, ніхто не постраждав.

На незаконному Кримському мосту пролунали вибухи. Ситуацію нарешті прокоментувало російське Міністерство оборони.

Свою заяву вони оприлюднили у Telegram.

Росіяни традиційно звинуватили в усьому "кієвский рєжим" і назвали удар "терористичним". Там заявили, що нібито українці вдарили ракетою С-200, яку переробили в ударну.

"12 серпня близько 13:00 за київським часом київським режимом була зроблена спроба нанесення терористичного удару по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант", - йдеться в повідомленні.

Слід додати, що остання версія ракети С-200 розроблена наприкінці 1980-х. Вона здатна летіти максимум на 255 кілометрів. Водночас відстань до лінії фронту від Кримського моста становить близько 300 км.

Окупанти стверджують, що російська "певео" знищила ракету у повітрі.

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена і перехоплена в повітрі. Руйнувань і постраждалих немає", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Там піднявся густий дим. Детальніше читайте за посиланням.

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