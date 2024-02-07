Хто і за яких обставин вигадав "Привид Києва": у ЗСУ відкрили таємницю

У ЗСУ хотіли створити образ месника, народного героя, аса, який нищить ворога. Це було потрібно для підняття бойового духу українців і протидії ворожій пропаганді.

Образ "Привида Києва" – міфічного льотчика-аса, що збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення під час захисту столиці – придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді.

Про це розповів речник Сухопутних сил Ілля Євлаш в інтерв’ю Укрінформу.

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"Наша команда придумала "Привида Києва", у кожному разі, я був у кімнаті, на початку лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити", – пригадав Євлаш.

За його словами, тоді у Мережі гуляло багато відео, як наші Повітряні сили, тактична авіація завдають ударів по російських літаках, збиваючи їх. А Володимир Фітьо (начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ) запропонував назвати його "Привид Києва".

Це підхопили новини, зокрема Національний марафон, і чутки про "Привид Києва поширилися.

"Перший раз, другий раз ми поставили, вже на третій-четвертий рази "Привид Києва" почав жити своїм життям. Ну, основне завдання було – просто бити ворога і деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами.

І ми тоді ніби видумували і робили нестандартні, асиметричні речі, які нам і дали перевагу. У перші дні ми інформаційно російську пропагандистську армію досить сильно покарали", – підсумував Ілля Євлаш.

Нагадаємо, у 2022 році, у статті у The Times стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка.

Командування Повітряних сил у відповідь пояснило, що "Привид Києва" – це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ПС, які захищали небо столиці.

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