Хто із мобілізованих працівників має право на отримання середнього заробітку

Які права мають мобілізовані працівники, за яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку, читайте в матеріалі ТСН.ua

На які гарантії підприємства має право працівник, якого призвали до ЗСУ

Однією з основних гарантій для працівників, які вступили до лав ЗСУ та тероборони є збереження робочого місця та посади.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 року №2352-IX, роботодавець зобов’язаний зберігати лише робоче місце й посаду за працівниками, яких увільнив від роботи на час військової служби.

Обов’язок збереження трудових гарантій за працівниками призваними на військову службу поширюється як на юридичних осіб, так і на ФОП, до моменту завершення воєнного стану або до моменту звільнення працівника з військової служби, закінчення контракту.

До 19 липня 2022 року крім збереження місця та посади існувала ще норма, яка гарантувала збереження середнього заробітку для усіх працівників. Однак до КЗпП було внесено зміни щодо зупинення нарахування середнього заробітку працівникам, які увільнені від роботи на час призову на військову службу. Тому, починаючи з 19 липня 2022 року роботодавець повинен зберігати за мобілізованим працівником, який проходить службу, місце роботи і посаду.

Однак є винятки, коли деякі роботодавці все ж таки повинні виплачувати заробітну плату мобілізованим працівникам.

За яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку

Зазвичай мобілізованими працівниками називають тих хто потрапив до лав ЗСУ так і тих, хто вступив до територіальної оборони. Однак це різні суб'єкти, які мають різне законодавче регулювання, а тому і різні трудові права.

Згідно з Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» добровольчих формувань територіальних громад не має у переліку видів військової служби. Оскільки участь у теробороні вважається не військовою службою, а виконанням державних / громадських обов’язків, через це військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад потрапляють під дію ч. 1 ст. 119 КЗпП для яких зберігається виплата середнього заробітку.

Як працівнику підтвердити своє право на середню заробітну плату

Підтвердженням того, що військовослужбовець виконує державний чи громадський обов’язок, а не проходить військову службу, в першу чергу, є:

підписаний контракт добровольця територіальної оборони,

довідка чи витяг з наказу видана на вимогу військовослужбовця – члена добровольчого формування командиром добровольчого формування, що містить інформацію про включення його до списку осіб, які залучені до виконання державного або громадського обов’язку.

Саме ці документи необхідно надати роботодавцю для того, щоб зберегти за собою право щодо нарахування середнього заробітку.

До якого часу за членами добровольчих формувань територіальних громад зберігаються дані трудові гарантії, в тому числі середня заробітна плата

Нарахування середнього заробітку буде здійснюватися протягом всього часу виконання таким працівником державних або громадських обов’язків та дії документів, що підтверджують членство у добровольчому формуванні територіальної оборони.

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