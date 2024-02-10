Хто із народних депутатів IX скликання служив під час повномасштабної війни: інфографіка

Народні депутати, незважаючи на мрії багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але, як і інші громадяни, вони мають можливість добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Такою можливістю скористалося щонайменше п'ятеро депутатів.

Видання "Слово і діло" створило інфографіку – хто ці депутати та де служать.

Ці народні обранці полишили зручні крісла сесійної зали заради захисту України.

Хто із народних депутатів дев'ятого скликання служить / Фото: Слово і діло

На фронт від початку повномасштабної війни пішли двоє нардепів від фракції "Голос" –Роман Костенко (секретар парламентського комітету з нацбезпеки) та Роман Лозинський (перший заступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування).

Костенко і до великої війни був військовим – брав участь в АТО та ООС із 2014 року. Зокрема, він був командиром взводу та заступником командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Костенко має звання полковника СБУ. Відомо, що нардеп брав участь у боях у Миколаївській та Херсонській областях.

Лозинський у жовтні 2021-го підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій. А під час повномасштабної війни брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку.

У вересні Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. "Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований. Бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог Закону про статус народного депутата (ст. 20 п. 6). Я повернувся до державної служби. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій", – пояснив депутат.

У статті, на яку посилається Лозинський, йдеться про те, що нардеп, який є військовослужбовцем, на термін виконання повноважень відряджається до Ради, а після закінчення терміну дії мандата направляється в установленому порядку для проходження служби.

Нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш (член комітету з питань зовнішньої політики) проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Судячи з фото на Facebook, він воює на Донбасі.

Депутат групи "За майбутнє" Сергій Рудик (аграрний комітет) є підполковником ЗСУ та служить в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Таврія". В одному зі своїх постів на Facebook депутат розповідав, що воював під Бахмутом.

Єдина жінка-нардепка у лавах Збройних сил – Людмила Буймістер (позафракційна). В інтерв'ю у жовтні 2023-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил Спеціальних Операцій, а потім – у 111-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого президент Володимир Зеленський представив нове військове керівництво.

Читайте також: