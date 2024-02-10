Хто із народних депутатів IX скликання служив під час повномасштабної війни: інфографіка

Щонайменше п'ятеро депутатів полишили зручні крісла сесійної зали заради захисту України.
Народні депутати, незважаючи на мрії багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але, як і інші громадяни, вони мають можливість добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Такою можливістю скористалося щонайменше п'ятеро депутатів.
Видання "Слово і діло" створило інфографіку – хто ці депутати та де служать.
Ці народні обранці полишили зручні крісла сесійної зали заради захисту України.
На фронт від початку повномасштабної війни пішли двоє нардепів від фракції "Голос" –Роман Костенко (секретар парламентського комітету з нацбезпеки) та Роман Лозинський (перший заступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування).
Костенко і до великої війни був військовим – брав участь в АТО та ООС із 2014 року. Зокрема, він був командиром взводу та заступником командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.
Костенко має звання полковника СБУ. Відомо, що нардеп брав участь у боях у Миколаївській та Херсонській областях.
Лозинський у жовтні 2021-го підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій. А під час повномасштабної війни брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку.
У вересні Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. "Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований. Бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог Закону про статус народного депутата (ст. 20 п. 6). Я повернувся до державної служби. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій", – пояснив депутат.
У статті, на яку посилається Лозинський, йдеться про те, що нардеп, який є військовослужбовцем, на термін виконання повноважень відряджається до Ради, а після закінчення терміну дії мандата направляється в установленому порядку для проходження служби.
Нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш (член комітету з питань зовнішньої політики) проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Судячи з фото на Facebook, він воює на Донбасі.
Депутат групи "За майбутнє" Сергій Рудик (аграрний комітет) є підполковником ЗСУ та служить в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Таврія". В одному зі своїх постів на Facebook депутат розповідав, що воював під Бахмутом.
Єдина жінка-нардепка у лавах Збройних сил – Людмила Буймістер (позафракційна). В інтерв'ю у жовтні 2023-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил Спеціальних Операцій, а потім – у 111-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході.
Нагадаємо, ввечері 10 лютого президент Володимир Зеленський представив нове військове керівництво.
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