“Хто кого перехитрить”: експерт спрогнозував воєнні дії на початку 2023 року

Успіх ЗСУ в районі Кремінної дозволить отримати вихід на важливий плацдрам для деокупації Сходу.

У найближчі 2-3 місяці перевагу у війні отримає та сторона, яка накопичить більше ресурсів та ефективніше їх застосує. У цьому контексті багато залежить від допомоги партнерів України, від яких очікують необхідну для контрнаступу зброю.

Такий прогноз в ефірі телемарафону зробив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, у короткостроковій перспективі Силам оборони України необхідно відбити всі атаки ворога на Донецькому і Бахмутському напрямках, куди противник кидав великі сили і де тривають найзапекліші бої.

“У передноворічний тиждень вдалося стабілізувати ситуацію і завдати серйозних втрат російським військам. Це дозволило видихнути і готуватися до подальшої оборони, можливо, навіть з переходом до локальних контрнаступальних дій”, - зауважив експерт.

Олександр Мусієнко відзначив, що на цьому напрямку ворог намагається досягти двох цілей — прорвати оборону і витягнути якомога більше українських військ, щоб не дозволити задіяти їх на інших напрямках.

Такі ж важкі бої, за словами експерта, йдуть на Луганському напрямку в районі Кремінної, з тією різницею, що наступають українські війська.

“Бої йдуть за кілька кілометрів від Кремінної, тому можна тільки побажати успіху нашим Силам оборони — розвинути успіх і отримати вихід на цей важливий плацдрам, який вирішує дуже багато для подальшого просування на Сіверодонецьк, Лисичанськ, Старобільськ і взагалі для деокупації Сходу”, - наголосив він.

Мусієнко відзначив, що наразі відбувається маневрування і ворожих військ, і українських.

“Йде боротьба за те, хто кого перехитрить — сконцентрує війська на певному напрямку і нанесе потрібний удар, щоб завдати противнику поразки. Є підстави вважати, що це будуть українські війська — вже у дечому перехитрили”, - натякнув експерт.

У найближчі два-три Мусієнко прогнозує боротьбу за ініціативу, накопичення ресурсів і вчасне та ефективне їх застосування.

“Перед ЗСУ стоїть завдання розвивати контрнаступ і деокупацію. Ворог теж не зупинить пошуку можливості наступальних дій. Росіяни збиратимуть ударне угруповання, щоб на весну бути готовим їх застосувати на одному основному і одному-двох допоміжних”, - відзначив експерт.

За його словами, перевагу отримає та сторона, яка накопичить більше ресурсів і буде готовою до того, щоб першою почати наступ

“Багато залежить від наших партнерів, від яких ми чекаємо потрібну нам зброю”, - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України буде затяжною, а мир залежатиме від ситуації на полі бою.

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