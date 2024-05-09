Хто контролює Красногорівку: офіцер ЗСУ доповів про ситуацію

Українські війська дуже оперативно відреагували на захід ворожої групи на завод на сході міста.

Красногорівка на Донеччині станом на 9 травня перебуває під повним контролем українських військ, і жодних "сірих зон" там немає.

Про це офіцер 59 ОМБр ЗСУ їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив у ефірі телемарафону.

Як розповів офіцер, росіяни лише забігли групою на завод на сході Красногорівки.

"Вчора вже по всіх російських пабліках кричали, що Красногорівка захоплена і так далі. Ніякої "сірої зони", Красногорівка – під нашим контролем. Єдине – що їхня (ворожа – ред.) група забігла на завод на сході цього населеного пункту. Але ми дуже вміло, оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу", – описав ситуацію Цехоцький.

Він зазначив, що за добу у районах населених пунктів Невельське, Красногорівка та Нетайлове було знищено понад 70 окупантів.

"Це тільки на нашій ділянці. А якщо по всьому фронту, то середня статистика – це 1000 окупантів за добу. Думаю, що в ці сакральні дати цифра буде набагато більшою від цієї тисячі", – додав боєць 59 ОМБр.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" 7 травня повідомили, що російські війська прорвалися до Красногорівки. Однак підрозділи українських військ заблокували ворожі штурмові групи, які прорвалися до міста.

Читайте також: