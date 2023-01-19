Хто контролює Соледар і Бахмут: у Білому домі повідомили про жорстокі бої та описали ситуацію

В районі Соледара і Бахмута 18 січня тривають жорстокі бойові дії і російські війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.

Про це представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час телефонного брифінгу 18 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок (за американським часом – ред.) ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", – сказав представник Білого дому.

Він додав, що в цьому районі Донеччини "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара. За оцінкою американців, контроль над територією міста – спірний.

Кірбі також розповів, що протягом останніх днів окупанти розвинули поступовий прогрес, проте це далося їм дорогою ціною. Адже ворог фактично закидує тілами своїх бійців позиції українських військ.

Також повідомляється, що зусиллями противника керує здебільшого ПВК "Вагнер" за певної підтримки російських військових. Представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили Росії. Через це між Міноборони країни та угрупованням "Вагнер" зберігається напруженість, додав Кірбі.

Нагадаємо, в ЗСУ 17 січня назвали "бравадою" заяви окупантів про начебто захоплення ними Соледара. Навіть там, де ворог просунувся, захисники України ведуть по ньому перманентний вогонь з артилерії.

Раніше в Держдепі США пояснювали, що заяви російської влади про контроль над Соледаром, яке не має жодного стратегічного значення, потрібні для демонстрації успіхів у війні після серії поразок.

Американські аналітики пояснювали, що навіть повне захоплення російськими військами Соледара не означає неминуче оточення ворогом Бахмута.

Читайте також: