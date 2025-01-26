Хто контролює Велику Новосілку і чи є оточення Сил оборони у селищі: відповідь ОСУВ "Хортиця"

Речник ОСУВ "Хортиця" стверджує, що інформація про оточення ЗСУ у Великій Новосілці не відповідає дійсності.

Російська армія поки не захопила Велику Новосілку на Донеччині, там тривають бої.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Коли йде бій у тому чи іншому населеному пункті, ми можемо розповісти небагато. Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там розташовані, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває", – запевнив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" також стверджує, що інформація про те, що українські війська потрапили в оточення у Великій Новосілці, не відповідає дійсності.

Раніше у DeepState заявили, що битва за Велику Новосілку добігає кінця, ворог уже просунувся до центральних вулиць населеного пункту.

Днями російські "Z-воєнкори" стверджували про просування путінських військ вздовж траси Т-0518 Павлівка – Велика Новосілка в центрі Великої Новосілки. За їхніми словами, загарбники розрізали населений пункт та начебто оточили невелику групу українських військових у південній частині Великої Новосілки.

Натомість у 110 ОМБР запевнили, що загрози оточення українських підрозділів у Великій Новосілці немає.

У чому важливість Великої Новосілки

Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також зазначалося, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області.

Містечко розташоване на перетині Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. До повномасштабного вторгнення у Великій Новосілці проживали 6 тисяч людей, зараз залишилось близько 5%, або навіть і менше. Саме селище повністю знищене російськими обстрілами.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.