Хто має перевагу у війні дронів на фронті – командувач Нацгвардії відповів

Генерал визнав, що у росіян з’явилося багато FPV-дронів, але Україна також нарощує кількість.

Війна Росії проти Україна стала війною дронів і питання безпілотників – у топі для всіх підрозділів Сил оборони.

Про це заявив командувач Національної гвардії України, генерал Олександр Півненко в інтерв'ю LIGA.net.

"Зараз це вже війна дронів. Поки паритету у росіян з нами немає. У нас є серйозні бомбери, типу Heavy Shot чи "Баби Яги", які носять серйозні заряди. В цьому напрямку ми лідируємо", – каже Півненко.

Генерал визнав, що у росіян з’явилося багато FPV-дронів, але Україна також нарощує кількість. Зокрема, Нацгвардія налагодила власне ефективне виробництво дронів.

"Плюс, бригади на своєму рівні відпрацьовують – всі мають людей, які майструють, перепрошивають, роблять боєприпаси", – зазначає командувач.

За інформацією Півненка, на деяких напрямках до 70-80% бронетехніки противника знищують саме дрони.

"Є підрозділи Нацгвардії, які працюють виключно з дронами, тож їхні результати – знищена російська техніка на мільйони доларів. Але все вирішують люди", – підсумував він.

Раніше у Forbes проаналізували, як змінилася роль дронів за 2 роки війни.

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