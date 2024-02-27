Хто може не йти в ТЦК, навіть якщо отримав повістку: названо п'ять категорій

Наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №10449, який вносить зміни до законодавства.

Під час воєнного стану всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають з'явитися до ТЦК і СП для уточнення даних, а також пройти військово-лікарську комісію. Однак є ситуації, коли це не обов'язково.

УНІАН повідомив, хто з чоловіків не підлягає мобілізації.

Коли можна не йти до ТЦК

Ще 2010 року КМУ постановив, що існують п'ять категорій чоловіків, які можуть не приходити до ТЦК у воєнний час навіть за повісткою. У 2022-му році до закону внесли зміни, тепер правила поширюються і на військовозобов'язаних, і на резервістів.

Поважні причини для неявки в ТЦК такі:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), що сталася пізніш як за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Також читайте Яка періодичність проходження ВЛК та як оскаржити висновки: військком дав відповідь

Важливо розуміти, що ситуація, яку військовозобов'язаний або резервіст називає, як причину для неявки до ТЦК, має бути підтверджена документально. В іншому разі до чоловіка буде застосовано санкції.

Новий законопроєкт: хто не підлягає мобілізації

Наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №10449, який вносить зміни до законодавства. Якщо його ухвалять, то й поважні причини для ігнорування ТЦК зміняться. Список буде таким:

перешкода стихійного характеру;

хвороба військовозобов'язаного;

дії країни-агресора;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

Обов'язкова мобілізація тоді буде відкладена для військовозобов'язаного, але він має сповістити ТЦК про причини своєї відсутності не пізніше ніж за три доби після вручення йому повістки.

Якщо чоловік не приходить до ТЦК без поважної причини, його можуть подати в розшук і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков пояснив, чи мобілізують зараз обмежено придатних та куди їх відправлять служити.