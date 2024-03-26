Хто може працевлаштуватись без військово-облікового документа: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану всі військовозобов'язані повинні мати військово-облікові документи. Ці документи потрібні як для працевлаштування, так і для вступу до Вишу.

Чи можливо працевлаштуватися без військового квитка, пояснює адвокат Марія Левченко.

У січці 2024 року набула чинності постанова кабміну, яка встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах.

Що потрібно врахувати роботодавцям

“Було прибрано прогалину, яка не чітко прописувала умови щодо обов’язку керівників підприємств, організацій доводити до своїх працівників під підпис накази про те, що конкретного працівника викликають до ТЦК та СП для звірки військово-облікового документа”, – пояснює юрист.

Для роботодавців це означає, що тепер потрібна людина, яка займатиметься веденням військового обліку..“Також роботодавцю чітко прописано обов’язок до 7 днів після прийняття конкретної людини на роботу, або відповідно звільнення, завершення навчання і так далі передавати ці дані до ТЦК”, – наголошує Левченко.

Для ФОПів у цій постанові не прописано жодних вимог, однак це не означає, що ФОПи не будуть перевірятися щодо ведення військового обліку.

Що це означає для працівників — чи може роботодавець взяти на роботу працівника без військово-облікового документа

“Для звичайних працівників це означає, що роботодавець може звільнити свого працівника, якщо той не буде вчасно оновлювати свої дані військового обліку в ТЦК, і роботодавець не може взяти на роботу такого працівника”, — зазначає юрист.

Оновлювати військово-облікові дані потрібно як працівникам на основному місці роботи, так і за сумісництвом.

Хто може працевлаштуватись без військового квитка

“Влаштуватись на роботу і поступити на навчання тепер можна тільки за наявності військово-облікового документа. Виключення зробили тільки для жінок-медиків та фармацевтів, які можуть влаштуватись на роботу без надання цього документу до 2026 року”, – пояснює адвокат Марія Левченко.

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