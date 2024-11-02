Хто може втратити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року: роз'яснення адвоката

Як відомо, під час мобілізації деякі категорії громадян мають відстрочку від призову. В деяких випадках відстрочка може бути анульована.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації в листопаді

За словами адвокатки Тетяни Савченко на сьогодні немає інформації, що у когось можуть забрати відстрочку. "Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили".

Особам з інвалідністю відстрочка від мобілізації може надаватися незалежно від того, яка в людини група інвалідності. Це, за словами юристки, прописано у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в пункті №2. Ця та інші види відстрочки (за здоров'ям, сімейними обставинами, по догляду) залишаються чинними за умови, що вони оформлені та продовжені за всіма правилами.

Є декілька причин, коли відстрочка від мобілізації може бути анульована.

В якому випадку відстрочка може бути анульована у листопаді

Якщо закінчився термін її дії.

Якщо відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років (важливо: якщо дитина має інвалідність, то навіть після того, як їй виповнюється 18 років відстрочку не анулюють, міняється лише основа для неї).

Якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю (дружина, батьки чи батьки дружини), і така особа померла. Про це військовозобов’язаний має повідомити ТЦК особисто

Якщо заброньований працівник звільнився з роботи.

Якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію.

Якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку.

Повістку можуть вручити й у тому випадку, якщо у людини є право на відстрочку за законом, але вона не оформила її належним чином або не продовжила.

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