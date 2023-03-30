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Хто надалі і чому найбільше страждатиме під час ракетних ударів окупантів: чітка відповідь розвідки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Хто надалі і чому найбільше страждатиме під час ракетних ударів окупантів: чітка відповідь розвідки

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Є дуже багато причин, чому загроза ракетних ударів для цивільного населення не зникне.

Надалі під час ракетних ударів країни-агресорки Росії найбільше страждатиме цивільне населення.  

Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Gazeta.

"Це аж ніяк не означає, що загроза для цивільного населення зникне. З останніх ударів бачимо, що це не так. І для цього є багато причин. Одна з них — вичерпання високоточної зброї: у росіян його залишилося близько 15 відсотків від початкової кількості. Відтак дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні і неефективні засоби. Особливо, коли йдеться про С-300 по прифронтових територіях. Там про точність взагалі не йдеться. До того ж – хибні розвідані у більшості випадків", - пояснив він.

Як повідомляв раніше у цьому ж інтерв'ю Юсов, окупанти повертаються до тактики, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року. Відтепер їхніми цілями під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

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Дата публікації
Перегляди
2790
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