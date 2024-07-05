Хто навчає новобранців окупаційної армії РФ: шокувальне розслідування ЗМІ

Журналісти отримали список з персональними даними 151 "спеціаліста" армії РФ, які тренують мобілізованих росіян. Принаймні п'ятеро з них виявилися зрадниками, які народилися в Україні, а дехто досі зберігає її громадянство.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на власне анонімне джерело.

"Ми верифікували документ після дослідження біографій частини інструкторів. Їхні дані у списку виявилися справжніми. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися з трьома з них. У розмові вони підтвердили, що навчають військових", – йдеться у статті.

Зазначається, що особи у переліку інструкторів готують тисячі новобранців, яких потім відправляють на війну в Україну. Ці "спеціалісти" набули бойового досвіду в Афганістані, Чечні, Грузії, Молдові, Сирії та Україні.

48-річний В’ячеслав Москаленко

Рядовий Москаленко народився у Куп’янську Харківської області. Має подвійне громадянство — російське та українське. Навчає новобранців росармії користуватися протитанковою зброєю: ракетними комплексами та станковими гранатометами. Воював на сході України у 2014-2022 роках в складі "ПВК Донбас", брав участь у нападі росіян на Маріуполь 2022 року.

64-річний Микола Клочко

Клочко родом з Бахмута, проживає в Алушті. Зареєстрований і в Україні, і в РФ, як підприємець. Але при цьому має звання підполковника та працює на російську армію. Воював в Афганістані, є кавалером радянського ордену червоної зірки. Навчає мобілізованих поводження зі зброєю та військовій тактиці.

43-річний Денис Димченко

Димченко народився у селищі Брилівка на Херсонщині, яке зараз перебуває під окупацією. Воює проти України з 2014 року. До повномасштабного вторгнення був добровольцем батальйону терористів "Вікінг", де керував розвідротою. За це отримав так звану нагороду "доброволець Донбасу".

61-річний Віталій Максаков

Полковник армії РФ Максаков у соцмережах рідним містом вказує Саки у Криму. Раніше мав українське прізвище Мірошниченко, яке він змінив 2010 року. У 2014-му Максаков брав участь в окупації Криму. У 2014-2015 роках був інструктором так званих "ополченцев ДНР", а зараз навчає новобранців окупаційної армії спецпідготовці й тактиці. Бойовий досвід отримав в Афганістані, Придністров'ї та Україні.

68-річний Анатолій Малолєтко

Полковник у відставці Малолєтко народився в українському селі Павлиші Кіровоградської області, де у нього досі є родичі. Після анексії Кримського півострова став першим окупаційним військкомом Криму. Навесні 2015 року організував один з найбільших злочинів РФ у Криму – призов кримчан до армії РФ. Зараз Малолєтко командує рейдовим батальйоном та, ймовірно, навчає працівників військкоматів проведенню мобілізаційних заходів.

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