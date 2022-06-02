Хто не пережив, не зрозуміє: комендант трьох укриттів в Маріуполі розповів про пекельні дні виживання

Хто не пережив, не зрозуміє: комендант трьох укриттів в Маріуполі розповів про пекельні дні виживання

35-річний тренер з боротьби Євген Тузов, який допомагав з укриттям шести тисячам людей в Маріуполі, переїхав до Дніпра і відкрив там притулок для втікачів від війни.

Після пережитого пекла, зізнається Євген, дуже складно знову звикати до регульованої їзди, адже останні місяці на дорогах рідного міста діяло лише одне правило – вижити під обстрілами, йдеться в ТСН.

Чоловік фільмував все життя в Маріуполі, де на другий місяць війни несподівано для себе став комендантом одразу трьох укриттів, у яких від постійних бомбардувань рятувалися шість тисяч людей. «Наше сховище, осада, день надцатий, у повітрі, б**ть, стоїть кіптява і запах пороху, люди уже стоять, але приймаємо поки всіх», - розповідає Женя на одному із відзнятих відео.

Ці дні Євген згадує як страшний сон - не вистачало харчів, а особливо води, її топили зі снігу та набирали з калюж.

Пережитого маріупольцями вистачить на кілька книг, чого варта лише історія немовляти, якого принесли вночі загорнутого в куртку. «Там ще дідусь на нього мало не сів. Думаю, чого він на цю куртку сідає. Я його притримав, дивлюсь, а там щось ворухнулося. А його (немовляти – ред.) обличчя в кіптяві було, весь чумазий такий, його не видно було», - розповідає чоловік.

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Малюка намагались виходити місцеві матусі, але через отруєння чадним газом йому ставало дедалі гірше і врешті під мінометним вогнем доброволець повіз його до лікарні. В якій, несподівано для всіх, знайшлася мати хлопчика.

Пережите у Маріуполі змінило всіх, зізнається Євген. «Ті, хто не був у тих умовах, ті не зрозуміють цього, коли в тебе 24 на 7 летять міні і ти дивишся трупи лежать, або батько, який б'ється об кут будинку: «Допоможіть, у мене доньку там присипало», - розповідає Євген.

Виїхавши до Дніпра чоловік не зміг бути осторонь і організував у малознайомому місті притулок для понад 30 переселенців, де на нього завжди чекають. «У них немає житла, немає роботи, у них немає можливості знайти цю роботу, за великого бажання. І мало того, зараз градус допомоги вкрай, вкрай знижується», - твердить волонтер.

Планів на майбутнє Євген не має. Вірить у перемогу, але чи повернеться після неї у зруйнований Маріуполь, не впевнений. Найкраще, каже, зробити з міста-героя памятник просто неба.

«Всесвітнє місто-музей. В якому, я вважаю, повинні побивати всі мешканці земної кулі. Для того, щоб зрозуміти, до чого може привести війна», - впевнений Євген.

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