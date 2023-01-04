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Хто обстрілює Україну іранськими дронами: розслідувачі назвали імена росіян-терористів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Хто обстрілює Україну іранськими дронами: розслідувачі назвали імена росіян-терористів

Оператори дронів (праворуч): Созінов, Півкін, Глухов. Іран, 2022. Фото з сайту Міноборони РФ

ЗМІ встановили, хто завдає терористичні удари по Україні.

Журналісти-розслідувачі встановили імена чотирьох росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по Україні. 

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" і "Наші гроші.Львів". 

Російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях "Соколіна охота-2022" в Ірані. Там їх і навчили керувати дронами, які ті запускають по містах та вбивають українців. Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. 

До терористичних обстрілів України іранськими дронами причетні такі чотири офіцери РФ: 

  • Сєргєй Созінов;
  • Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);
  • Глєб Півкін;
  • Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Змагання операторів дронів проводили у серпні 2022 року, а вже у вересні почались терористичні атаки на Україну. Вони відбувались в іранському місті Кашан, неподалік якого розташована секретна авіабаза. Саме там іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами. Також у місті Ісфагані іранські військові провели вишкіл операторів БПЛА "Drone Exercise 1401". Один із російських окупантів навіть похвалився фото з цього місця. 

За даними ЗМІ, участь у цих змаганнях взяло 13 російських військових. 

Терористичні удари по України іранськими дронами 

Російські терористи від вересня обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136. Окупанти таким чином вбивають українців, знищують житлові будинки та інфраструктуру України. 

Зокрема терористи у ніч проти 1 січня аткували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити. 2 січня окупанти продовжили масовані удари іранськими дронами. Над Києвом тоді збили 20 повітряних цілей. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
833
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