Хто обстрілює Україну іранськими дронами: розслідувачі назвали імена росіян-терористів

Журналісти-розслідувачі встановили імена чотирьох росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по Україні.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" і "Наші гроші.Львів".

Російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях "Соколіна охота-2022" в Ірані. Там їх і навчили керувати дронами, які ті запускають по містах та вбивають українців. Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.

До терористичних обстрілів України іранськими дронами причетні такі чотири офіцери РФ:

Сєргєй Созінов;

Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);

Глєб Півкін;

Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Змагання операторів дронів проводили у серпні 2022 року, а вже у вересні почались терористичні атаки на Україну. Вони відбувались в іранському місті Кашан, неподалік якого розташована секретна авіабаза. Саме там іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами. Також у місті Ісфагані іранські військові провели вишкіл операторів БПЛА "Drone Exercise 1401". Один із російських окупантів навіть похвалився фото з цього місця.

За даними ЗМІ, участь у цих змаганнях взяло 13 російських військових.

Терористичні удари по України іранськими дронами

Російські терористи від вересня обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136. Окупанти таким чином вбивають українців, знищують житлові будинки та інфраструктуру України.

Зокрема терористи у ніч проти 1 січня аткували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити. 2 січня окупанти продовжили масовані удари іранськими дронами. Над Києвом тоді збили 20 повітряних цілей.

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