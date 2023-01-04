Хто обстрілює Україну іранськими дронами: розслідувачі назвали імена росіян-терористів

ЗМІ встановили, хто завдає терористичні удари по Україні.
Журналісти-розслідувачі встановили імена чотирьох росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по Україні.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" і "Наші гроші.Львів".
Російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях "Соколіна охота-2022" в Ірані. Там їх і навчили керувати дронами, які ті запускають по містах та вбивають українців. Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.
До терористичних обстрілів України іранськими дронами причетні такі чотири офіцери РФ:
- Сєргєй Созінов;
- Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ);
- Глєб Півкін;
- Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ).
Змагання операторів дронів проводили у серпні 2022 року, а вже у вересні почались терористичні атаки на Україну. Вони відбувались в іранському місті Кашан, неподалік якого розташована секретна авіабаза. Саме там іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами. Також у місті Ісфагані іранські військові провели вишкіл операторів БПЛА "Drone Exercise 1401". Один із російських окупантів навіть похвалився фото з цього місця.
За даними ЗМІ, участь у цих змаганнях взяло 13 російських військових.
Терористичні удари по України іранськими дронами
Російські терористи від вересня обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136. Окупанти таким чином вбивають українців, знищують житлові будинки та інфраструктуру України.
Зокрема терористи у ніч проти 1 січня аткували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити. 2 січня окупанти продовжили масовані удари іранськими дронами. Над Києвом тоді збили 20 повітряних цілей.
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