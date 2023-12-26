Хто отримає додаткові повноваження для сприяння мобілізації відповідно до нового законопроєкту

У законопроєкті №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку, який внесли до Верховної Ради, розширили перелік осіб, які мають повноваження, щоб сприяти мобілізації.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Відповідно до законопроєкту, пропонується доповнити новими пунктами Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Повноваження органів сільських, селищних, міських рад:

забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби;

громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби; сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення під час мобілізації своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів.

Повноваження місцевих державних адміністрацій:

здійснення під час мобілізації своєчасне оповіщення і забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації;

через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації; організація планування та забезпечення проведення мобілізаційної підготовки, заходів мобілізації та демобілізації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

організація та забезпечення на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань;

контроль мобілізаційної підготовки та перевірка стану мобілізаційної готовності місцевих державних адміністрацій нижчого рівня та підприємств, установ і організацій, які розташовані на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (крім підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів) та звітують з цих питань.

Додаткові повноваження поліції:

За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, відповідно до законопроєкту про мобілізацію, до ухилянтів будуть застосовувати низку обмежень, зокрема блокуватимуть рахунки, обмежать у керуванні авто та наданні пільг.

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