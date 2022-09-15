Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто "пасе" росіян в Україні: військовий експерт розповів, як кадирівці знущаються і грабують своїх співгромадян

Дата публікації
Перегляди
791
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хто "пасе" росіян в Україні: військовий експерт розповів, як кадирівці знущаються і грабують своїх співгромадян

скриншот з відео / Фото: Служба безпеки України

Невелика нація у складі РФ справді ганяє "великий російський народ".

Чеченські військові, які служать на боці Росії у війні проти України, знущаються і грабують росіян у складі армії РФ.

Про це розповів військовий ексепрт Олег Жданов.

"Невелика нація у складі РФ справді ганяє "великий російський народ", як стадо баранів, полями, відловлює, повертає у військовий стрій, знущається, грабує. І, до речі, інший малий народ РФ - буряти, стали на свій захист", - зазначив експерт.

Він нагадав про перестрілку кадирівців та бурятів із поділом награбованого майна.

"Буряти виявилися хлопцями крутішими за кадировців. Із застосуванням зброї вони відстояли своє право на морадерство", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
791
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація