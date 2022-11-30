Хто перший відважиться на наступ: експерт пояснив, як морози змінять ситуацію на фронті

Експерт зауважив, що морози скують ґрунт і земля буде цілком прохідна для колісної техніки. Цим можуть скористатися як ЗСУ, так і окупанти.

Внаслідок перших серйозних морозів, які, за прогнозами синтптиків, настануть у найближчі тиждень-два, ґрунт стане прохідним для військової техніки, тому росіяни зможуть спробувати піти у наступ.

Про це заявив військовий експерт Юрій Федоров, інформує канал FREEДОМ.

Експерт не виключає, що окупанти спробують посилити наступ на Донецькому напрямку. А про плани ЗСУ йому нічого невідомо, проте Федоров не виключає, що українська армія також вдасться до наступальних дій.

"Морози скують землю і вже вона буде цілком прохідна, ґрунт, для колісної техніки, я вже не кажу про гусеничну. І та, і інша сторона, мабуть, робитимуть наступальні операції. Для початку можна цілком припустити посилення дій російських військ на Донецькому фронті. А щодо ЗСУ, тут робити прогнози набагато важче. Тому що ми не знаємо планів Генштабу ЗСУ і це добре. Такі плани потрібно тримати в секреті доти, доки починати їх реалізовувати на практиці", — сказав експерт.

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