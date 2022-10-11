Хто підірвав Кримський міст: Жданов заявив, що одна силова структура РФ вирішила напаскудити іншій

У цьому контексті Жданов заявив про війну Міністерства оборони і ФСБ Росії. Читайте останні новини про вибух на Кримському мосту на ТСН.ua.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, хто міг підірвати Кримський міст і вказав на війну між Міноборони та ФСБ Росії.

Про це Жданов сказав у ефірі свого YouTube-каналу 11 жовтня.

Зокрема, він прокоментував інформацію від читачів щодо заяви ЦРУ про нібито причетність до вибуху українських спецслужб.

Також читайте Як могли підірвати Кримський міст: версії британських журналістів

"Я не чув такої думки, щоб ЦРУ вважало це (результатом роботи українських спецслужб – ред.). Це Путін і ФСБ вважають, що це справа українських спецслужб", – сказав військовий експерт.

Зауважимо, що свою думку про можливу причетність українців до підриву Кримського мосту висловлював ексдержсекретар США та ексглава ЦРУ Майкл Помпео.

Жданов також висловив думку, хто ж насправді може стояти за вибухом.

"Навіть Путін каже про те, що українські спецслужби могли зробити цю диверсію тільки завдяки співпраці і допомозі російських спецслужб. А ось тут, мені здається, і криється вся суть цього питання: війна силових структур (РФ – ред.) привела до того, що одна силова структура вирішила дуже сильно напаскудити іншій. Але це її не врятувало. Я маю на увазі війну Міністерства оборони і ФСБ РФ", – розповів експерт.

Хто міг підірвати Кримський міст

Видання Washington Post із посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що організаторамивибуху можуть бути спецслужби України.

Проте радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту став наслідком протистояння між ФСБ та російським Міноборони.

На думку російського опозиціонера та юриста Марка Фейгіна, причетність ФСБ до підриву цілком допустима в умовах ескалації конфлікту в близькому оточенні президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками фахівців американського Інституту вивчення війни, за вибух на Кримському мосту російська влада зробить винним Міноборони країни, аби відвести провину від Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

У Росії відбувається повільний військовий переворот - там нова хунта - Михайло Самусь

Читайте також: