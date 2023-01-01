Хто правий у прогнозах – Буданов чи Столтенберг: в ОП пояснили різницю у заявах

На думку Подоляка, 2023 рік буде роком остаточної фіналізації долі РФ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна Росії проти України буде затяжною.

Про це Подоляк сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Столтенберг говорить так само, як інші лідери наших країн-союзників. Вони говорять, що незалежно від терміну війни, будуть підтримувати, постачаючи зброю, надаючи фінансову допомогу, гуманітарні програми

Щодо того, як глибоко вони розуміють війну, ресурсні можливості Росії, України – про це глибше говорить (керівник ГУР. – Ред.) Кирило Буданов. Тому що ми бачимо сьогодні, як розвивається війна, ми бачимо психологічний стан в Україні і в РФ", – заявив Подоляк.

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Зазначимо, що Кирило Буданов заявліяв, що війна повинна закінчитись до літа 2023 року. Після цього буде вихід на кордони 1991-го року.

Подоляк наголосив, що для такого результату Україні вкрай необхідні ракети, здатні летіти 200-300 км.

Радник глави ОП переконаний, що мобілізацію в Росії продовжать, а кордони закриють. На його думку, ресурсів для ведення війни в Росії вже немає. А того, що є, недостатньо для суттєвої зміни позиції на фронті.

"2023 рік буде роком остаточної фіналізації долі РФ", – підсумував Подоляк.

Раніше ТСН.ua зібрав прогнози експертів, а також українських та іноземних високопосадовців і політиків щодо розвитку подій наступного року.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що війна завершиться мінімум за 2-3 роки.

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