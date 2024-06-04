Хто проти закриття Польщею неба над заходом України: експерт розповів, як розподіляються голоси

Марек Сієрант зазначив, що потрібно тиснути на Польщу, тому що без цього Україна не буде в безпеці, як і не буде в безпеці НАТО та Євросоюз.

Закриття Польщею неба над заходом України дасть змогу пересунути українське ППО до центру країни. І польський уряд, як і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський досить рішучі з цього питанняі. А ось голоси військових розподіляються у співвідношенні 50/50.

Про це польський експерт, журналіст Марек Сієрант зазначив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Польський уряд досить рішучий в цьому питанні, і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський теж. По різному розкладаються голоси у військових, десь 50/50. Щодо партнерів по НАТО, то там не всі в захваті від цього. Але потрібно тиснути тому, що без цього Україна не буде в безпеці, і не буде НАТО та Євросоюз в безпеці", - сказав Сієрант.

За словами експерта, якщо Польща закриє небо над західною Україною, це дозволить пересунути ППО з під Львова чи Луцька до центру країни.

"У тому числі Харків можна буде захищати. Якщо цього не зробити, то ми прикладаємо руку до того, що відбувається в Харкові та в інших містах України", - додав Сієрант.

Нагадаємо, польський президент назвав інцидент із ракетою РФ у небі Польщі провокацією і сказав, чому F-16 не збили ціль.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.