Хто такі Патрушев, Пригожин і Ковальчук: їх вплив на Путіна та війну в Україні

"Яструби" в оточенні президента РФ вплинули на його рішення почати повномасштабне вторгнення.

Близьке оточення президента Росії Володимира Путіна має серйозний вплив на нього у прийнятті рішень, які стосуються війни в Україні.

Серед людей, які переконали російського лідера розпочати повномасштабне вторгнення 24 лютого, ЗМІ називають, зокрема, секретаря ради безпеки Миколу Патрушева і олігарха Юрія Ковальчука.

Також експерти помітили посилення ролі бізнесмена Євгена Пригожина, який використовує бойові дії, щоб стати самостійною політичною фігурою і впливати на Кремль.

ТСН.ua зібрав подробиці про представників російської "партії війни", їх вплив на Путіна і на бойові дії.

Патрушев - "ще більший придурок, ніж Путін"

Cекретар ради безпеки РФ Микола Патрушев – людина, яка Путіну близька ідейно, їх пов'язує давня дружба.

За понад два десятиліття Путіна при владі Патрушев став "сірим кардиналом" Кремля, входячи до найближчого оточення президента РФ. Син Патрушева Дмитро – міністр сільського господарства РФ, деякі російські політологи навіть називають його прізвище серед кандидатів у наступники Путіна.

Патрушеву 71 рік, він народився в Ленінграді (нинішній Санкт-Петербург). З земляком Путіним його пов'язує служба в КДБ з 1975 року.

Нинішній секретар радбезу РФ 10 років очолював ФСБ, змінивши на цій посаді самого Путіна. З персоною Патрушева пов'язують серію підривів житлових будинків у Росії у 1999 році. Вибухи сприяли зміцненню рейтингу Володимира Путіна, який переміг на президентських виборах 2000 року з гаслами боротьби з тероризмом. За найпоширенішою неофіційною версією, теракти були організовані ФСБ.

Патрушев зіграв ключову роль у вбивстві колишнього офіцера ФСБ, критика режиму Путіна Олександра Литвиненка, якого отруїли спецслужби РФ у 2006 році у Великій Британії.

Як секретар радбезу Патрушев є одним авторів оновленої версії стратегії національної безпеки Росії, опублікованій у 2021 році. У документі йдеться про прямий дозвіл державі використовувати "силові методи" для "перешкоджання або запобігання недружнім діям, які загрожують суверенітету та територіальній цілісності РФ". Фактично, йдеться про дозвіл на використання військової сили за межами кордонів Росії - юридичний план майбутнього вторгнення.

Микола Патрушев є прихильником "теорії змови" і автором низки гучних параноїдальних заяв. Зокрема, він стверджував, що США хочуть позбавити Росію всіх природних ресурсів, посилаючись на вигадану заяву держсекретаря США Мадлен Олбрайт. Соратник Путіна переконаний, що "англосакси" хочуть знищити російський етнос.

Патрушев любить розповідати про "українські біолабораторії", де начебто розроблялася таємна зброя проти Росії. Також керівник радбезу РФ стверджує, що Польща нібито почала процес захоплення територій на заході України.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає поведінку Патрушева проявами "клінічного безумства".

"Він ще більший придурок, ніж Путін. Достатньо почитати його промови та виступи – це абсолютно клінічне божевілля. Він наближений до Путіна. Весь його ресурс у тому, що Путін йому довіряє. Але це його слабкість у разі смерті Путіна - він цей ресурс втрачає і нікому не буде потрібний. Його ніхто як наступника в оточенні не сприйме", - розповів Піонтковський ТСН.

За словами політолога, "Путін із Патрушевим зробили свою справу - якби не було цих двох людей, такого повномасштабного наступу на Україну не було, обмежилися б ОРДЛО".

Ковальчук: ідеолог і "гаманець" президента РФ

Російський олігарх Юрій Ковальчук, на відміну від багатьох інших соратників Путіна, не є представником спецслужб.

71-річний Ковальчук є вихідцем з родини ленінградського науковця, отримав гарну за радянськими мірками освіту, в 90-ті роки зайнявся бізнесом. Він є найбільшим акціонером банку "Росія", "Форбс" оцінює його статки в 1,3 млрд доларів.

Бізнесмен був співзасновником дачного кооперативу "Озеро", де зібралися люди, які згодом склали близьке оточення Путіна. Ковальчука вважають "особистим банкіром" Путіна - президент РФ довірив йому свої особисті бізнес-інтереси і своєї родини.

Міжнародні фінанси - не єдиний інтерес Ковальчука. Він давно захоплювався творами Івана Ільїна - філософа російського фашизму тридцятих років, пише The Times.

За даними The Times, під час ковід-карантину у 2021 році Ковальчук проводив з Путіним багато часу у Валдайській резиденції, коли президент РФ готував до публікації статтю "Про історичну єдність росіян та українців". Коли президент і банкір сиділи разом, народився ідеологічний маніфест філософії майбутньої війни, пише видання.

Фото: РИА Новости

Як розповів політолог Андрій Піонтковський, Ковальчук - єдина людина, яка звертається до Путіна на "ти".

"Єдина людина, на яку Путін дивиться швидше знизу вгору. Це основний ідеолог тієї ультрафашистської ідеології "російського світу", перемоги у війні над Заходом як реваншу за поразку Радянського Союзу у Третій світовій – Холодній війні. Ідеолог руйнування української держави", - каже він.

Як зазначив політолог, Ковальчук "виховував Путіна в ультрафашистських поглядах", оскільки він є ідеологом "мобілізаційної групи", яка діє всередині адміністрації президента РФ в останні 10 років.

"Але Ковальчук дуже розумна людина, він не з пітерського підворіття, як Путін. Він у Радянському Союзі був досить успішним, доктором фізмат наук. Потім вдарився в бізнес, став мультимільярдером. Він основний менеджер усієї фінансової імперії Путіна... Ця людина в оточенні Путіна — єдиний, хто має яйця", – пояснив Піонтковський.

Пригожин: "пес Путіна", що наростив ікла

61-річний бізнесмен Євген Пригожин — ресторатор, власник "фабрики тролів з Ольгіна", одна з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні. Але найбільше Пригожин сьогодні відомий як засновник приватної військової компанії "Вагнер" - армії найманців, яка з 2013 року "відзначилась" в Україні, Сирії, низці африканських країн.

Пригожина називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування на державних підрядах.

В молодості Пригожин мав проблеми з законом, у 80-ті роки він був судимий, зокрема, за крадіжку, розбій, шахрайство, відбув 9-річний тюремний термін. У 90-ті Пригожин заснував групу компаній "Конкорд", яка включала спочатку мережу закладів громадського харчування, а згодом - будівельний бізнес, медіахолдинг зі знаменитою "фабрикою тролів" і, нарешті, ПВК "Вагнер".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пригожин зміг суттєво наростити свій вплив, а його незаконне збройне угрупування вважається однією з найбільш боєздатних частин російської окупаційної армії.

"Вагнер", що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Також Пригожину дозволили вільно набирати в приватну армію ув'язнених. Засновник ПВК "Вагнер" створює потужну військову структуру, паралельну російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції, щоб кинути виклик кремлівській верхівці.

Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

Фото: Associated Press

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін, дозволивши Пригожину посилити вплив, "припустився дуже серйозної помилки в питаннях безпеки його особистої влади".

"Атаки Кадирова та Пригожина на генералів і на генштаб почалися два місяці тому. Це пси, яких Путін спустив з повідця. Після поразки під Києвом, а тим більше під Харковом, виникла класична для фашистських режимів проблема - хто винен у військовій поразці, фюрер чи генерали? Путін вирішив, випереджаючи це з'ясування, назвати винними генералів - не він сам, а "громадська думка", чудові польові командири атакують. Але в цій атаці пси поступово перетворилися на великих вовків, і вже показують ікла самому Путіну", - розповів Піонтковський. каналу Freedom.

На думку політолога, останні заяви Пригожина свідчать, що "він явно йде ескалацією".

"Спочатку він викривав генералів за невміле командування військами, а тепер лізе у високі політичні питання, змінює губернаторів у Санкт-Петербурзі, вотчині Путіна. Остання його заява взагалі фантастична - висока оцінка президента України Володимира Зеленського як гідного супротивника - йде врозріз із загальною філософією війни", - зазначив він.

Піонтковський нагадав, що Пригожин, як і Кадиров, має під командуванням десятки тисяч озброєних людей із досвідом бойових дій.

"Держава в особі Путіна втрачає свою основну роль – монополіста на насильство", – заявив експерт.

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