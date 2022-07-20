Хто такі "вагнерівці", скільки вони заробляють та чому їх бояться

Так звані "вагнерівці" - це найманці. які укладають контракти з приватними фірмами в РФ.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

"Це найманці. Вони укладають контракт не зі збройними силами РФ, а з приватною компанією. Мінімальна оплата - 350 тис. рублів на місяць. Кожна участь у бою оплачується додатково. Вони матеріально вмотивовані. Їх вважають більш боєздатними, ніж тих самих контрактників. Найманці заходять до нас на плечах тих самих контрактників, а потім починають штурмові дії на рубежі оборони. Але сьогодні якість цих "вагнерівців" теж спадає. Є лише ті, хто бажає підзаробити гроші. Якість їхньої підготовки знижується", - зазначив Жданов.

Раніше воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” (“Ліга”), яку часом називають приватною армією Путіна.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому провалилася ідеологія війни Росії проти України.

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