Хто такий генерал Москальов: що відомо про українського коменданта на Курщині

Джерела характеризують Москальова як досить суворого, "окопного, а не кабінетного" генерала, який багато часу безпосередньо спілкується з бійцями.

Україна створила військову комендатуру в Курській області Росії, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Цей орган управління на контрольованих українським силами територіях був створений у повній відповідності до міжнародного права.

Що відомо про Едуарда Москальова та в чому полягатимуть його завдання на новій посаді, повідомило "BBC News Україна".

Видання повідомило, що його співрозмовника називають Москальова принципово непублічною людиною, він свідомо уникає уваги преси. У відкритому доступі є лише базові факти про генерал-майора та його професійний шлях.

Едуард Москальов – біографія

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Едуарду Москальову 50 років. Освіту він здобув у Національній академії оборони. Військовослужбовець 2012 року був керівником танкового полку в навчальному центрі "Десна".

Восени 2014 року Москальов у званні полковника був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Це свідчить про те, що Москальов брав участь у бойових діях на Донбасі від перших місяців гібридної війни.

Влітку 2018 року указом президента Москальову було надано звання генерал-майора.

Станом на початок повномасштабної війни Москальов був начальником штабу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ. У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Москальова командувачем Об’єднаних сил. Тоді генерал-майора фактично очолив угрупування українських військ на сході держави.

У березні 2022 року Москальов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

У лютому 2023 року Зеленський звільнив генерал-майора з посади командувача Об’єднаних сил. Після того Москальов був командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса", оперативно-тактичного угрупування "Донецьк", а потім повернувся до Одеси.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що Москальова призначено керівником щойно створеної в Курській області комендатури.

Що про Москальова кажуть у військових колах

"Ніхто достеменно не знає, чому комендантом в Курську область призначили саме Москальова, але навіть у Генштабі жартують, що приводом для цього могло стати його прізвище", – жартує джерело видання, близьке до військового керівництва України.

Уже серйозно співрозмовник описав генерал-майора як неговіркого, радше замкнутого, досить суворого чоловіка, який розкривається з іншого боку тільки у колі найближчих.

Водночас Москальова характеризують як "окопного, а не кабінетного" генерала, який багато часу проводить, безпосередньо спілкуючись із військовими, і таким, що, наприклад, не гидуватиме споживанням простої солдатської їжі.

"Він – справжній якісний виконавець, він не стане будувати потьомкінські села", – повідомило джерело.

Чим займатиметься комендант Курської області

Співрозмовник видання повідомив, що на посаді коменданта Курської області в місті Суджа від Москальова не вимагатимуть керувати бойовими діями, бо безпосередньо цим займаються і займатимуться інші люди. Генерал-майора відправляють на Курщину, з огляду на його якості жорсткого та ефективного менеджера, організатора.

За даними ВВС, українська влада поставила перед комендатурою в Курській області такі завдання:

організувати підтримку життєдіяльності місцевого населення відповідно до всіх норм міжнародного права,

підтримувати громадський порядок,

забезпечити видавання місцевим мешканцям гуманітарної допомоги та надавати їм іншу необхідну допомогу,

організувати логістику людських та вантажних потоків на цій території,

створити умови для роботи гуманітарних організацій, які найближчим часом заїдуть на Курщину.

До слова, напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідно, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

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