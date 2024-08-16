Хто такий генерал Москальов: що відомо про українського коменданта на Курщині

Джерела характеризують Москальова як досить суворого, "окопного, а не кабінетного" генерала, який багато часу безпосередньо спілкується з бійцями.
Україна створила військову комендатуру в Курській області Росії, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Цей орган управління на контрольованих українським силами територіях був створений у повній відповідності до міжнародного права.
Що відомо про Едуарда Москальова та в чому полягатимуть його завдання на новій посаді, повідомило "BBC News Україна".
Видання повідомило, що його співрозмовника називають Москальова принципово непублічною людиною, він свідомо уникає уваги преси. У відкритому доступі є лише базові факти про генерал-майора та його професійний шлях.
Едуард Москальов – біографія
Едуарду Москальову 50 років. Освіту він здобув у Національній академії оборони. Військовослужбовець 2012 року був керівником танкового полку в навчальному центрі "Десна".
Восени 2014 року Москальов у званні полковника був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Це свідчить про те, що Москальов брав участь у бойових діях на Донбасі від перших місяців гібридної війни.
Влітку 2018 року указом президента Москальову було надано звання генерал-майора.
Станом на початок повномасштабної війни Москальов був начальником штабу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ. У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Москальова командувачем Об’єднаних сил. Тоді генерал-майора фактично очолив угрупування українських військ на сході держави.
У березні 2022 року Москальов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
У лютому 2023 року Зеленський звільнив генерал-майора з посади командувача Об’єднаних сил. Після того Москальов був командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса", оперативно-тактичного угрупування "Донецьк", а потім повернувся до Одеси.
15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що Москальова призначено керівником щойно створеної в Курській області комендатури.
Що про Москальова кажуть у військових колах
"Ніхто достеменно не знає, чому комендантом в Курську область призначили саме Москальова, але навіть у Генштабі жартують, що приводом для цього могло стати його прізвище", – жартує джерело видання, близьке до військового керівництва України.
Уже серйозно співрозмовник описав генерал-майора як неговіркого, радше замкнутого, досить суворого чоловіка, який розкривається з іншого боку тільки у колі найближчих.
Водночас Москальова характеризують як "окопного, а не кабінетного" генерала, який багато часу проводить, безпосередньо спілкуючись із військовими, і таким, що, наприклад, не гидуватиме споживанням простої солдатської їжі.
"Він – справжній якісний виконавець, він не стане будувати потьомкінські села", – повідомило джерело.
Чим займатиметься комендант Курської області
Співрозмовник видання повідомив, що на посаді коменданта Курської області в місті Суджа від Москальова не вимагатимуть керувати бойовими діями, бо безпосередньо цим займаються і займатимуться інші люди. Генерал-майора відправляють на Курщину, з огляду на його якості жорсткого та ефективного менеджера, організатора.
За даними ВВС, українська влада поставила перед комендатурою в Курській області такі завдання:
- організувати підтримку життєдіяльності місцевого населення відповідно до всіх норм міжнародного права,
- підтримувати громадський порядок,
- забезпечити видавання місцевим мешканцям гуманітарної допомоги та надавати їм іншу необхідну допомогу,
- організувати логістику людських та вантажних потоків на цій території,
- створити умови для роботи гуманітарних організацій, які найближчим часом заїдуть на Курщину.
До слова, напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідно, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
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