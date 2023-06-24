Хто такий Євген Пригожин: що відомо про колишнього "кухаря" Путіна та власника ПВК "Вагнер"

Вторгнення Росії в Україну перейшло в новий режим після того як лідер ключової групи її найманців (ПВК "Вагнер") Євген Пригожин оголосив війну військовому керівництву РФ. Хто такий Євген Пригожин і що про нього відомо?

Хто такий Євген Пригожин

Відомий як провокаційний лідер найманців зі схильністю до тролінгу ЗМІ, Євген Пригожин очолював участь приватної групи Вагнера в загарбницькій війні Росії проти України. Однак його історія керівництва в Москві налічує десятиліття.

До початку повномасштабної війни в Україні широка публіка майже не знала Пригожина. Але восени 2022 року він став чи не головним публічним спікером на тему бойових дій. Засновник ПВК "Вагнер" часто робив гучні заяви, критикував керівництво Міноборони РФ та взагалі заповнював собою медіапростір.

Як колишній ув'язнений став підприємцем, побудував воєнізовану структуру, а тепер повів її на Москву?

Євген Пригожин: рання біографія

Біографія Євгена Пригожина / Фото: Associated Press

Народився Євген Пригожин в Ленінграді (нині Санкт-Петербург) 1 червня 1961 року. В ранньому дитинстві залишився без батька. Мама ж працювала медиком і скоро знову вийшла заміж. Вітчим був інструктором з лижного спорту, тому недивно, що намагався залучити пасинка до лижних перегонів. Маленький Євген робив успіхи та навіть закінчив спортивну школу-інтернат. За словами колишнього однокласника, Пригожин був не лише спортивним, але й дуже начитаним. Однак, спортивна кар'єра у юнака не задалась.

Вже 1979 року Євген отримав два роки умовно за крадіжку і знову опинився на лаві підсудних ще до того, як цей термін завершився. Тоді Пригожина визнали винним за кількома статтями про "хуліганство" і засудили (за різними даними) від 12 до 13 років ув'язнення.

Свій перший бізнес він організував вже на зоні. Там Євген став бригадиром компанії ув'язнених, які виготовляли сувеніри і отримували за це непогані на той час гроші. Як згадував співкамерник Пригожина, в той час Євген посиленно займався фізичними вправами, качаючи м'язи, та читав наукові книжки.

На волю він вийшов 1990 року (достроково), але не пішов по кримінальній стежці, а відразу вступив до Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту, де навчався на провізора-фармацевта. Вищу освіту Пригожин так і не здобув, його надто сильно цікавив бізнес.

Разом із своїм вітчимом Євген відкрив кілька кіосків, де продавали хот-доги. А через 3 роки (1993 року) колишній однокласник запропонував йому зайняти посаду керівника мережі супермаркетів та навіть дав 15% від бізнесу. 1995 року Євген запускає винний бар-магазин, а вже через рік його життя кардинально змінилося. Він відкриває ресторан "Стара Митня" у будівлі Кунсткамери — перший елітний ресторан в Санкт-Петербурзі, який зазвичай відвідувала вся еліта.

Далі Пригожин експериментував з різними ресторанними форматами, але його справжнім успіхом став ресторан на воді "New Island". Саме його неодноразово відвідував Володимир Путін. 2001 року президент РФ провів там переговори з тодішнім президентом Франції Жаком Шираком, 2002 року пообідав з американським лідером Джорджем Бушем-молодшим, а 2003 року, за даними ЗМІ, відсвяткував свій день народження.

В нульові Пригожин поставив все на кейтеринг (виїздне обслуговування різноманітних заходів) і не прогадав. Він відразу почав обслуговувати елітні заходи, зокрема, прийоми у Кремлі та інавгурацію президента Путіна. А вже в 2010-х роках його компанія "Конкорд" стала ключовим підрядником Міністерства оборони РФ, стабільно отримуючи величезні контракти на харчування солдатів та офіцерів.

Чому Пригожина часто називають "кухарем" Путіна

Це прізвисько свого часу намертво прилипло до Пригожина. І не дивно, адже він в своєму ресторані "New Island" особисто подавав наїдки президентові та його гостям. Як розповідав сам Євген: "Володимир Путін побачив, як я з кіоску зробив бізнес. Бачив, як я не гребую особисто коронованим особам підносити тарілку".

2017 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам: "Сьогодні день народження у кухаря Путіна… Путін його сьогодні святкуватиме".

Хоча пізніше в самій прес-службі Кремля пояснили, що Пєсков пожартував.

Що таке загін "Вагнера" і як він пов'язаний з Пригожиним

Пригожин і ПВК "Вагнер" / Фото: Associated Press

Останні роки ім'я бізнесмена все частіше згадували разом з ПВК "Вагнер". Спочатку він цей зв'язок активно заперечував, але восени 2022 року визнав, що це його власний проєкт, а заперечення у минулому назвав "конспірологічною необхідністю".

Пригожин також розповів, що 2014 року особисто приїздив на тимчасово захоплені території Донецької області, намагався там "смітити" грошима, щоб набрати людей, які поїдуть "на захист росіян". Однак він швидко зрозумів, що легше все зробити самому.

Не раз журналісти запитували Пригожина про назву ПВК та джерела фінансування загону, але бізнесмен завжди жартував: "Вагнер" фінансується з грошей, виручених від продажу сліз і страждань західних демократій". Влітку та восени 2022 року людина, дуже схожа на Євгена, була не раз помічена в різних регіонах Росії, де він проводив агітацію серед ув'язнених вступати у загони "Вагнера".

Саме "Вагнер" кілька місяців намагався штурмувати Бахмут. Хоча ще з зими Пригожин не раз стверджував про "снарядний голод" і що Міноборони РФ не постачає йому боєприпасів. Також у нього стався конфлікт з лідером Чечні Кадировим. Коли Пригожина запитали про потенціал чеченських формувань, він відповів, що вони навряд чи зможуть щось зробити на території так званої ДНР. Після цього соратники Кадирова звинуватили Євгена у розпалюванні панічних настроїв серед росіян.

Останні місяці Пригожин був у турне містами-мільйонниками Росії, даючи інтерв'ю та прес-конференції, на яких стверджував, що не збирається йти в політику. Незважаючи на це, він увійшов до п'ятірки людей, яким найбільше довіряють росіяни.

Чому Пригожин зробив те, що зробив

Євген Пригожин: останні події / Фото: Associated Press

23 червня 2023 року Євген Пригожин заявив, що підрозділи Міністерства оборони РФ обстріляли ракетами табір ПВК "Вагнер" та вбили велику кількість бійців. Міноборони Росії відразу відреагувало на повідомлення лідера вагнерівців словами, що це все "інформаційна провокація".

Наступного ранку, 24 червня 2023 року, Пригожин сказав, що разом з 25000 своїх бійців він йде розбиратися, чому в країні "твориться свавілля". Практично без бою вони зайняли штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Частина бійців залишилася в місті, а інші колоною рушили на Москву.

Під час екстренного телевізійного звернення президент РФ Володимир Путін назвав заколот ПВК "Вагнер" ударом в спину та повідомив, що збройні сили отримали наказ нейтралізувати того, хто організував все це.

Що це означає для Росії

Як зазначається у виданні "Politico" заколот ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним створює для РФ додаткові проблеми. Це може вплинути і на силу режиму Путіна в країні. З самого ранку суботи, 24 червня 2023 року, в Москві на тлі заяв від Пригожина поліція почала працювати над посиленою охороною урядових будівель.