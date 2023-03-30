Хто у Росії ухвалював рішення напасти на Україну: розвідка розкрила деякі імена цих людей

Втім, остаточне рішення про напад ухвалювала "одна людина, не дуже освічена і не компетентна". Йдеться про Путіна.

Українська розвіда поіменно знає тих, які знали про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо нападу на Україну та захоплення Києва. Серед них був і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Gazeta.

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"Зокрема, Патрушев, який нещодавно відзначився черговою маразматичною псевдоісторичною статтею, – це саме те коло. Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна Росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок", - сказав він.

Втім, як наголосив Юсов, остаточне рішення про напад ухвалювала "одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для Росії".

Хто може стати новим президентом Росії після Путіна

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, у Кремлі почали активно шукати йому заміну. Одним з реальних кандидатів на роль нового очільника Кремля є міністр сільського господарства Дмитро Патрушев - син найближчого соратника Путіна, секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Тим часом політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що президентом РФ після Путіна стане нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

А американський політолог Джейсон Джей Смарт. Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у президента Володимира Путіна.

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