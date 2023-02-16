Хто в РФ ухвалює рішення щодо війни в Україні: військовий експерт розповів про вплив на Путіна його оточення

За словами експерта, вже від початку широкомасштабної війни Росії проти України командуванням РФ зробило грубі стратегічні помилки.

Головним в ухваленні рішень щодо війни в Україні залишається очільник Кремля Володимир Путін. Водночас, оточення також має вплив на диктатора.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДOM розповів Ігор Романенко, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника ГШ ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант у відставці.

"Думаю, рішення ухвалює Путін. Хоча, безумовно, оточення впливає на нього. У тому числі, як виявилося, після 10 січня, залишився певний вплив керівництва збройних сил Міністерства оборони в особі Шойгу та Герасимова, яким вдалося відновитись після такого тиску з боку угрупування Кадирова, Суровікіна, Пригожина. Тривають процеси в кланах у зв'язку з війною, рішення про яку ухвалив особисто Путін, але вплив на нього, як кажуть фахівці, є", - розповів Романенко.

За словами експерта, вже від початку широкомасштабної війни Росії проти України командуванням РФ зробило грубі стратегічні помилки. Путін переоцінив військові можливості РФ, недооцінив сили України та її керівництво, а також недооцінив можливості Євросоюзу.

Раніше політичний експерт зазначав, що у Росії командування так званої "СВО" в особі Сергія Шойгу та Валерія Герасимова почало свідомо знищувати ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

А військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що місце ПВК на фронті тепер посіли підрозділи регулярної російської армії.

Читайте також: