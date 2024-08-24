Хто вдарив по складу боєприпасів у Воронезькуй області: в ГУР дали відповідь (відео)

На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" – загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Розвідники підірвали великий склад боєприпасів у Росії та влаштували святковий гуркіт.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", – йдеться у повідомленні.

Склад БК належав угрупуванню військ "Запад" зс РФ.

На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

"Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни! Слава Україні!" ― йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня у Воронезькій області Росії безпілотники влучили у склад з боєприпасами, після чого почалась детонація боєкомплекту та пожежа.

Розвідники підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ

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