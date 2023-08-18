Хто з котів ССОвець: в ЗСУ показали фото-загадку

Знайти четвертого кота на фото виявилося не так уже й просто.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднили в Мережі жартівливу фотографію з котиками, серед яких є “український кіт ССОвець”.

Відповідне фото з’явилося в офіційному каналі ССО в телеграмі.

Так, ЗСУ показали кота-спецпризначенця. Знайти його на фото не так уже й просто, оскільки він “замаскований”. Серед іншого, на світлині видно трьох чорних котів, проте четвертий - за кольором співпадає з ландшафтом, через що його практично не видно.

В коментарях користувачі зі сміхом відреагували на фотографію й самі почали вишукувати загадкового кота-спецпризначенця.

Нагадаємо, що ЗСУ отримають сотні ударних дронів Vampire українського виробництва.