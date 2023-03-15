Хто з мобілізованих має право проходити службу за місцем проживання: роз'яснення юриста

Хто з мобілізованих військовослужбовців може служити за місцем проживання читайте в матеріалі ТСН.ua

Триває загальна мобілізація та призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу. Хто з мобілізованих може служити за місцем проживання, роз'яснив адвокат Ростислав Кравець.

Категорії громадян, які мають право служити лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання визначені ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хто може проходити службу за місцем проживання

Особи з інвалідністю.

Багатодітні батьки.

Батьки дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

За словами Ростислава Кравця «Найчастіше цього не дотримуються. Наприклад, така людина, прописана у Львівській області, воює під Слов'янськом на Донеччині". Але якщо така особа хоче, то може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки в регіоні, де зареєстрований. У такому випадку його повинні перевести.

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