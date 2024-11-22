Хто з оточення штовхає Путіна до ще більшої ескалації: в РНБО назвали

В оточенні Путіна є група люди, яким вигідна ще більша ескалація зі сторони РФ.

Російського диктатора Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градусу напруги штовхають Кірієнко та Патрушев.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко і коишній секретар Ради безпеки Росії, ексглава ФСБ Микола Патрушев підштовхують Путіна до ще більшої ескалації.

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"Кожен з них має власні цілі. Кірієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики. Натомість, підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І жорсткі дії проти обох цих країн, ізоляція – це майбутнє", – зазначає керівник ЦПД.

Раніше політолог Вадим Денисенко також припустив, що в оточенні Путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді, вони зможуть ізолювати диктатора в бункері. На думку Денисенка, цю групу очолює Сергій Кірієнко.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Диктатор Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Верховна Рада скасувала засідання на 22 листопада через загрозу ракетного удару.

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