Хто з відомих людей передбачав війну Росії з Україною

ТСН.ua зібрав передбачення відомих людей, які попереджали про можливий напад Росії на Україну і виявились правими.

24 лютого 2022 року життя українців назавжди змінилося. О 05.10 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної операції" (як він охрестив війну Росії з Україною"), а вже о 05.25 ранку жителі Києва та інших міст прокинулися через звуки вибухів. Багато хто не вірив, що почалися справжні воєнні дії, але були такі люди, хто передбачав ці події задовго до вторгнення російських військ.

Джохар Дудаєв та його передбачення щодо війни Росії з Україною

В Мережі можна знайти відео 1995 року з інтерв'ю тодішнього лідера чеченського визвольного руху Джохара Дудуєва, в якому він передбачив вторгнення Росії до України. За його словами Росія "не залишить український народ в спокої". Також він говорив і про можливу "бійню за Крим". Під час інтерв'ю Дудаєв сказав: "В Криму ще буде бійня. Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки "русизм" існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. Зараз ось "славянскоє" під цією маркою хочуть підім'яти під себе знову Україну, Білорусь... Зміцнитися".

Джохар Дудаєв був вбитий росіянами 1996 року.

Як Україна готувалася до вторгнення Росії 2006 року

2021 року в "Радіо Свобода" взяли інтерв'ю у Віктора Муженко, який 2014 року був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. За його словами ще 2006 року, коли він займав посаду всього лише начальника 8-го армійського корпусу в Житомирі, там проводилися навчання, які передбачали дії української армії в 7-ми різних ситуаціях. Однією з цих ситуацій було відбиття агресії з боку Росії. В серпні 2008 року, коли війська РФ вторглися в Грузію, стало зрозумілим, що в Росії є плани агресії стосовно інших країн, які колись входили до Радянського Союзу.

Російський олігарх Борис Березовський передбачав напад Росії на Україну ще 2009 року

Борис Березовський (російський олігарх) передбачив вторгнення Росії до України ще 2009 року / commons.wikimedia.org

Російський олігарх Борис Березовський 2009 року в інтерв'ю для Weekly.ua (пізніше текст було опубілковано також на Unian.net) на запитання "Чого варто очікувати, насамперед, у відносинах з Росією?" відповів: "Росія завжди намагатиметься агресивно — я наголошую! - підкорити Україну собі, своїм інтересам".

Також Борис Березовський підкреслював: "я абсолютно нічого не можу виключити. У тому числі, пряму військову агресію Росії проти України. Росія здобула позитивний досвід у Грузії. Коли військовим шляхом вона відвоювала частину території Грузії та визнала ці республіки незалежними. А світ це проковтнув. Не важливо, що незалежність Абхазії та Північної Осетії не визнають. Суть у іншому. У тому, що світ цьому не протистояв, хоча Захід мав усі можливості, щоб не допустити агресії. Така безкарна поведінка не може не викликати ажіотаж, ейфорію, і якщо так продовжуватиметься, Росія спробує якщо не політичною та не економічною, то військовим шляхом захопити Севастополь і Крим".

Ексрадник президента РФ Андрій Ілларіонов про війну Росії з Україною

Ексрадник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов під час свого виступу в Європарламенті 19 листопада 2014 року вказував, що вторгнення російських військ до АР Крим та в Донецьку і Луганську області не можна назвати "українською кризою", адже це "російська криза" і навіть "війна". Також він зазначив: "Це війна путінської Росії проти України і це буде довга війна. Вона ведеться вже 16 місяців. Підготовка до неї в Росії почалася не пізніш 2003 року. Вже в 2004 в Кремлі розглядалася можливість окупації Криму. В 2008 на саміті НАТО в Бухаресті Путін відкрито заявив, що "Україна це штучне утворення, половина території якого належить Росії"".

Павло Клімкін і його слова про напад Росії на Україну

Павло Клімкін наприкінці 2021 року вказував, що Путін може вторгнутися до України / ТСН.ua

Наприкінці 2021 року в своєму інтерв'ю "LegalHub.Online" Павло Клімкін (колишній голова МЗС України) на запитання, чи буде наступна хвиля протистояння, відповів: "Вона буде, Путін може її зробити в будь-який момент. Він буде вишукувати цей момент слабкості. Його послідовна стратегія 一 побудувати лінію тиску навколо нас і потім в певний момент використати".

Михайло Кофман з CNA про російську агресію

Директор програми дослідження Росії Центру військово-морської аналітики CNA Михайло Кофман у інтерв'ю для Forbes наприкінці січня 2022 року наголошував на тому, що Росія планує напасти на Україну найближчим часом. Зокрема, ось його слова з інтерв'ю:

– Чи є загроза масштабної російської військової операції проти України? – Так.

– Як скоро це може статися? – Не сьогодні, не завтра, але найближчими тижнями.

– Російські війська розміщені та готові нападати прямо зараз? – Ще ні. Але це справа часу.

– Що може показати, що настав час? – Логістика, комунікація, персонал, постачання різного допоміжного обладнання, дії військових – багато різних речей.

Також він підготував три можливих сценарії розвитку подій:

Російські війська підуть на Київ для зміни режиму. Росія частково захопить регіони Східної України, а також буде вимагати від українців прийняти свої умови. РФ буде окуповувати всю Лівобережну Україну.

Олексій Арестович також передбачав війну Росії з Україною

2019 року Олексій Арестович передбачив війну Росії з Україною

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович ще 2019 року передбачав неминуче вторгнення РФ, а також ще раніше робив припущення про анексію АР Крим та ситуації, яка склалася на Донбасі. На питання журналістки про потенційний вступ України в НАТО, Арестович відповів: "Ні, ні про які терміни припинення війни ми не будемо говорити. Навпаки, це, швидше за все, підштовхне до великої військової операції Росії проти України. Тому що вони повинні будуть нас просадити в інфраструктурному відношенні і перетворити тут все в розвалену територію".

Крім цього, радник керівника Офісу президента навіть передбачив майже всі нинішні дії російських військ. Зокрема, вторгнення Росії з боку Білорусі, оточення Києва та спроби створити сухопутний коридор до Криму.

Журналіст Олександр Невзоров передбачив війну Росії з Україною та говорив про страшну поразку РФ

2021 року російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров припускав, що Росії хоче напасти на Україну. На його думку, зрозуміло, що "війна з Україною неминуча". Особливо після того, як Міністерство оборони РФ опублікувало ролики про навчання російської армії, які допомогли росіянам "увірувати в свою могутність".

Проте, на його думку, всі ці дії - "це гра на уявному роялі. Можна зображувати, що завгодно до того моменту, як хтось не підсуне під пальці справжній рояль. Тоді почнеться справжня ганьба".

Також Невзоров вважав, що війна Росії з Україною стане страшною поразкою для РФ: "Як же виглядатиме ця російсько-українська війна? Все почнеться з того, що заблукає пара дивізій – без цього не буває. Ці дивізії обов'язково накриє російська авіація. На фронтах, як завжди, опиняться срочники, які мають досвід стріляти тільки зі швабр та лопат. Цих курчат відчайдушні батальйони передушать тисяч п'ять за перший тиждень".

Джо Байден та ЦРУ про напад Росії на Україну

Увечері 11 лютого 2022 року в британському виданні "The Guardian" була опублікована телефонна розмова президента США Джо Байдена з керівниками НАТО та Євросоюзу про те, що нібито президент РФ Володимир Путін прийняв рішення про масштабне вторгнення до України. За словами Джо Байдена атака повинна була початися з повітря.

Водночас німецьке видання Spiegel опублікувало дані ЦРУ і американських військових про оприлюднення термінового попередження союзникам НАТО про можливу війну Росії з Україною. За даними розвідки вважалося, що вторгнення повинне початися 16 лютого 2022 року.

Що говорив Борис Джонсон про можливість вторгнення Росії на Україну

Борис Джонсон наголошував, що Росія планує почати "найбільшу війну в Європі" / Getty Images

20 лютого 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив що Росія планує розпочати "найбільшу війну в Європі з 1945 року". В інтерв'ю кореспонденці BBC Софі Раворт "Всі ознаки свідчать про те, що план уже в певному сенсі розпочався". Тоді він також повідомив, що згідно з даними розвідки, Росія прагне почати вторгнення, щоб оточити Київ.

Бонус: як Степан Бандера передбачав війну Росії з Україною

З книги "Перспективи української революції", яка містить праці провідника ОУН та ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, можна дізнатися, що він ще 50 років тому передбачав війну Росії проти України. За словами Бандери, Росія завжди буде намагатися напасти на Україну різними способами: або під надуманим приводом, наприклад, щоб "захистити" російськомовних громадян, або для того, щоб відгризти шматок української території.

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