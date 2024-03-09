Хто з військовозобов'язаних може законно відмовитися від повістки – пояснення юристки

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан тривають від 24 лютого 2022 року. Під мобілізацію підпадають чоловіки від 18 до 60 років.

Юристка Марина Токмач у коментарі NV пояснила, чи можуть чоловіка повернути на військовий облік після того, як він був з нього виключений, та яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

Так, виключення з військового обліку означає, що чоловік перестав бути в статусі призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Виключений з військового обліку більше не зобов’язаний виконувати обов’язки щодо військового обліку. Виключені з військового обліку не зобов’язані бути поставлені на облік, оскільки вони не є військовозобов'язаними.

Зняття з військового обліку передбачає обов’язкове повернення на облік, інакше це буде порушення правил обліку.

Виключити з військового обліку можуть лише кілька категорій українців, а саме:

засуджених до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

тих, хто за станом здоров’я визнаний непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;

тих, хто досяг граничного віку перебування у запасі;

призвані чи прийняті на військову службу;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

військовослужбовці чи військовозобов’язані, які померли;

хто відмовився від українського громадянства та залишив Україну.

Якщо чоловіка було виключено з військового обліку, він більше не зобов’язаний з’являтися в ТЦК нпо повістці і взагалі має право відмовитися її брати. Адже на таких громадян не поширюються правила військового обліку, передбачені законодавством України.

"У чоловіка немає обов’язків військовозобов’язаного, тому його не можуть притягнути до відповідальності за небажання проходити ВЛК або відмову від повістки. Тим більше вручення таких повісток буде незаконним", - зазначає вона.

Повторно поставити чоловіка на військовий облік не зможуть, оскільки у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" сказано, що взяти на військовий облік можуть громадян, які зняті за наказом МОУ, а не тих, кого виключили з військового обліку.

"Згідно із законодавством, що діє на сьогодні, відновлення на військовому обліку виключених з нього — не передбачено. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — підкреслила Марина Токмач.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

Читайте також провідні новини дня: