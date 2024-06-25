Хто з військовозобов'язаних втратить право на відстрочку від мобілізації цього літа

Закон про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня 2024 року, зменшує перелік осіб, які зможуть отримати відстрочку, зокрема через те, що змінилися правила надання відстрочки студентам, багатодітним батькам та родичам загиблих військовослужбовців.

Хто втрачає право на відстрочку

Через зниження мобілізаційного віку не матимуть права на відстрочку чоловіки віком 25 та 26 років.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, змінилися правила надання відстрочки студентам. Відтепер лише факт здобуття вищої освіти не є підставою для отримання відстрочки. Зараз отримати відстрочку можуть лише студенти, які вчаться на денній або дуальній формі, а також ті, хто отримує вищий за попередній рівень освіти. Друга або третя вища освіта, заочна форма навчання більше не є підставами для отримання відстрочки.

Вступ на контракт до аспірантури також не передбачатиме відстрочку від мобілізації, як це було раніше. "Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку", – зазначив міністра освіти і науки України Оксен Лісовий.

Позбавлені права на відстрочку від мобілізації багатодітні батьки, які не живуть зі своїми дітьми, ті, які не платять їм аліменти, або мають заборгованість.

Втратять право на відстрочку ті, хто здійснює догляд за батьками дружини з 1 або 2 групами інвалідності. Лише догляд за своїми рідними батьками з інвалідністю дає право на відстрочку.

Відстрочку не може отримати неповнорідний брат загиблого, вона зберігається лише, якщо це рідний брат загиблого військовослужбовця.

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