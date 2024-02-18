Хто "здав" Авдіївку: військовий ЗСУ дав жорстке пояснення

Українські військові у ніч проти 17 лютого залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки на Донеччині. Всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування у місті, виведені на більш вигідні оборонні позиції.

Військовослужбовець ЗСУ, командир екіпажу аеророзвідки та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) розповів на своїй сторінці у Facebook, хто винен у втраті Авдіївки. Проте згодом Facebook видалив його пост, тож текст почали поширювати інші користувачі.

На думку Карпюка, у відході українських військових з Авдіївки у першу чергу винні цивільні, які підлягають мобілізації, але не стають до лав ЗСУ, та депутати Верховної Ради.

Видалений пост військового Олександра Карпюка про Авдіївку / Фото: скриншот

Він наголосив, що кожен військовий, хто бився за Авдіївку, скаже про те, що робилось все що можна, і навіть непопулярні рішення, коли до окопів відправлялись всі – спецура, замполіти, пілоти БпЛА, всі.

"А черг до військкоматів з закликом "Захистимо Авдіївку" я не бачив. Тому. Якщо ви цивільний, подивіться на себе в дзеркало. Можливо саме такі як ви, є причиною. Причиною того, що втомлені бійці повинні були захищатись від у 5-7 разів більшого противника, а їм не прийшли на допомогу. Ви не прийшли. Окремо вкурвлюють військові, нарішавші собі штабні/тилові посади, які сидять вже другий рік в ППД (пункті постійної дислокації - ред.), але встромлюють пику в кожен двіж зі своєю експертною думкою. В мене, наприклад, велике питання, якого х*ра в окопи можна відправити артилерію, пілотів, звʼязківців, але не можна відправити ППД чи штаб. В результаті в окопах воюють більш унікальні спеціалісти, чим ті, які сидять по штабам", - наголошує військовий.

Олександр Карпюк також зауважив, що депутати Верховної Ради за всі місяці активного наступу на Авдіївку не змогли прийняти закон про мобілізацію.

"Тому що ви всираєтесь прийняти непопулярні для народу рішення – то ні, ніхера ми не забудемо. Просто мабуть треба кожні три дні відправляти чергового депутата на фронт, поки затягується процесс, тоді ви звісно пришвидшились. Правило "не був - не пиз*и" залишається актуальним. В нас тут вистачає внутрішнього негативу, ми в ньому існуємо буквально в епіцентрі пи**еця", - каже військовий.

Командир екіпажу аеророзвідки Олександр Карпюк також пройшовся по "диванних експертах".

"Якщо ви вважаєте, що знаєте, як треба воювати на цьому фронті, зобов'язуюсь організувати відношення до 59-ї бригади кожному, хто вважає, що має право це розповідати з дивану. Це просто якийсь неймовірний кугутизм, чотири місяці сидіти та розповідати про злочинні ТЦК, а потім про те, як погано, якщо ухвалять закон про мобілізацію, і зразу після цього треба звалювати з країни, але на цьому тижні всі ці експерти стають стратегами… Тут люди робили неймовірне, щоб втриматись, і точно с*ка не вам оцінювати їхні дії", – резюмував Карпюк.

Пост військового Олександра Карпюка про Авдіївку / Фото: скриншот

Пост військового Олександра Карпюка про Авдіївку / Фото: скриншот

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав останні новини про ситуацію в Авдіївці.

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