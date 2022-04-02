Хто зі студентів вишів під час воєнного стану має право виїхати за кордон та що для цього треба зробити

Хто зі студентів вишів під час воєнного стану має право виїхати за кордон та що для цього треба зробити

Тим, хто навчається в іноземних вишах, при виїзді з країни необхідно показати відстрочку та дозвіл на перетин кордону.

Під час воєнного стану студенти вищих навчальних закладів не можуть виїхати за кордон, єдиний виняток - це ті, хто навчається в іноземних вишах.

Детальніше пояснила народна депутатка Юлія Гришина.

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"Діти, які вчаться на денній або дуальній формах освіти все ще мають право на відстрочку від призову. Проте виїхати за кордон тепер заборонено постановою Кабінету Міністрів. Водночас, відповідно до листа головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчається в іноземних вишах", - написала вона.

Для цього студент повинен:

мати відстрочку від призову (її можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем приписки на підставі довідки з ЗВО, де навчається студент).

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем приписки (можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному ЗВО).

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